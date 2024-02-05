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В деле имеются неопровержимые доказательства вины подозреваемых, считает следствие

Присяжные оправдали подозреваемых в убийстве хирурга в Новосибирске

5 февраля 2024, 03:10
Фото: 1MI
В деле имеются неопровержимые доказательства вины подозреваемых, считает следствие
Медик погиб на набережной ЖК «Марсель», в его смерти обвиняли соседей

Житель ЖК «Марсель», хирург Роман, был убит ударом ножа 15 мая 2022 года на берегу реки перед своим домом. По версии следствия, два малознакомых ему соседа позвали Романа вместе с приятелем на набережную выпить пива. Позже Роман получил смертельный удар ножом в живот, а его товарища избили бейсбольной битой.

Подозреваемых задержали сразу же, они признали свою вину. Бита и нож оказались в распоряжении следствия, конфликт попал в поле зрения камер видеонаблюдения

Однако в итоге пять присяжных из шести признают обвиняемых невиновными в убийстве Романа. Только в причинении легкого вреда здоровью его друга.

Вдова и родственники погибшего боятся, что теперь суд автоматически утвердит решение коллеги присяжных и вынесет оправдательный приговор по обвинению в убийстве.

Оглашение вердикта в Октябрьском суде назначено на понедельник, 5 февраля, пишет КП-Новосибирск.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Приговор#Гибель
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