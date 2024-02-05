Присяжные оправдали подозреваемых в убийстве хирурга в Новосибирске

Житель ЖК «Марсель», хирург Роман, был убит ударом ножа 15 мая 2022 года на берегу реки перед своим домом. По версии следствия, два малознакомых ему соседа позвали Романа вместе с приятелем на набережную выпить пива. Позже Роман получил смертельный удар ножом в живот, а его товарища избили бейсбольной битой.