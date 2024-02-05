Присяжные оправдали подозреваемых в убийстве хирурга в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Житель ЖК «Марсель», хирург Роман, был убит ударом ножа 15 мая 2022 года на берегу реки перед своим домом. По версии следствия, два малознакомых ему соседа позвали Романа вместе с приятелем на набережную выпить пива. Позже Роман получил смертельный удар ножом в живот, а его товарища избили бейсбольной битой.
Подозреваемых задержали сразу же, они признали свою вину. Бита и нож оказались в распоряжении следствия, конфликт попал в поле зрения камер видеонаблюдения
Однако в итоге пять присяжных из шести признают обвиняемых невиновными в убийстве Романа. Только в причинении легкого вреда здоровью его друга.
Вдова и родственники погибшего боятся, что теперь суд автоматически утвердит решение коллеги присяжных и вынесет оправдательный приговор по обвинению в убийстве.
Оглашение вердикта в Октябрьском суде назначено на понедельник, 5 февраля, пишет КП-Новосибирск.