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Многие садоводы руководствуются лунным календарем, но это не имеет ничего общего с наукой

Стоит ли сеять по лунному календарю — отвечают агроном и садовод-любитель

5 февраля 2024, 02:10
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Многие садоводы руководствуются лунным календарем, но это не имеет ничего общего с наукой

Новосибирский агроном рассказала, влияет ли лунный календарь на урожай

Верить в лунный календарь или нет — каждый решает сам. Между тем, даже огородник-атеист время от времени задается вопросом: а может, в этом что-то есть? Atas.info спросил у опытного агронома и садовода-любителя со стажем, что они думают о лунном календаре.

Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина уверена: при соблюдении необходимых условий при выращивании урожая, в лунном календаре нет никакой необходимости.

Эта модная затея пришла к нам в 90-е годы. При этом во время получения высшего образования ни один преподаватель по овощеводству, растениеводству, плодоводству никогда нам не сказал ни слова о лунном календаре. Потому что в этом нет никакой необходимости. Существуют определенные агротехнические требования к внешней среде. Это прежде всего, свет, тепло, влага и отдых почвы. Если эти четыре фактора организованы правильно, то никакого лунного календаря не нужно, — говорит Людмила Шубина.

Агроном признается, что никогда не пользовалась лунным календарем:

Лично я даже в руках его не держала, потому что обладаю необходимыми знаниями. В целом ничего плохого в лунном календаре не вижу. Главное, чтобы помидоры и огурцы не сеяли в снег и холодную почву. Но если человек занимается садоводством по календарю и у него всё получается — ради Бога.
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Лунный календарь очень популярен у многих, даже опытных садоводов. Огородник-любитель с более чем 30-летним стажем Татьяна Викторовна уверена, что фазы Луны и расположение в определенных знаках напрямую влияют на урожай.

Всё, что растет вверх, я сажаю на растущую Луну, если у растения важен корень (например, картофель) — на убывающую Луну. Также имеют значения знаки зодиака. Самые плодородные — Рыбы, Телец, Скорпион. Бесплодные — Водолей, Телец, их нужно избегать. Остальные знаки — нейтральные, — говорит садовод.

Собеседница считает, что не стоит торопиться с рассадой, лучше с посадками повременить:

Сейчас все торопятся сажать, делают это уже в феврале. Думают — чем раньше, тем лучше. Но сажать лучше позже. День начинает прибывать, больше солнечного света, и всё начинает быстро расти. Моя мама всю жизнь сажала рассаду 14 марта — в день святой Евдокии, или как ее называют Евдокия Плющиха. Урожай всегда был хорошим.

Ранее агроном Людмила Шубина рассказала, что можно посеять уже сейчас и какие условия важно соблюсти. Также эксперт дала советы по подготовке семян и особенностям выращивания петуний, сельдерея, перца, баклажанов и других овощных и цветочных культур.

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