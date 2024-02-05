Стоит ли сеять по лунному календарю — отвечают агроном и садовод-любитель

Новосибирский агроном рассказала, влияет ли лунный календарь на урожай

Верить в лунный календарь или нет — каждый решает сам. Между тем, даже огородник-атеист время от времени задается вопросом: а может, в этом что-то есть? Atas.info спросил у опытного агронома и садовода-любителя со стажем, что они думают о лунном календаре.