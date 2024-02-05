Суд освободил обвиняемых в убийстве хирурга в ЖК «Марсель» в Новосибирске

В пользу трех родственников погибшего суд взыскал с Голованова по 2 млн рублей (суммарно 6 млн рублей) в качестве компенсации морального вреда. В пользу еще одного потерпевшего с Голованова и Свиридова солидарно взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.