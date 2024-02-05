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Суд освободил обвиняемых в убийстве хирурга в ЖК «Марсель» в Новосибирске

Суд освободил обвиняемых в убийстве хирурга в ЖК «Марсель» в Новосибирске

5 февраля 2024, 06:29
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
5 февраля Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговоры Денису Голованову и Михаилу Свиридову. Мужчин обвиняли в убийстве хирурга в ЖК «Марсель» в мае 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента по региону.

Голованова судили по статье об убийстве (ст.105 ч.1 УК РФ), Свиридова — по статье о подстрекательстве и пособничеству в убийстве (ст.33 ч.4 и ч. 5, ст. 105 ч.1 УК РФ). Помимо этого, обоим фигурантам было предъявлено обвинение в умышленном причинение легкого вреда здоровью (ст.115 ч. 2 п. «в» УК РФ).

1 февраля присяжные вынесли свой вердикт, на основании которого Голованова признали виновным и назначили 2,5 года лишения свободы условно. Свиридова оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления.

Обоих осужденных освободили из-под стражи в зале суда.

Присяжные оправдали подозреваемых в убийстве хирурга в Новосибирске
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В пользу трех родственников погибшего суд взыскал с Голованова по 2 млн рублей (суммарно 6 млн рублей) в качестве компенсации морального вреда. В пользу еще одного потерпевшего с Голованова и Свиридова солидарно взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в мае 2022 года во дворе ЖК «Марсель» в Октябрьском районе Новосибирска. Погибший — врач Роман Бондарчук — получил смертельное ножевое ранение.

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