Суд освободил обвиняемых в убийстве хирурга в ЖК «Марсель» в Новосибирске

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Published Сегодня, 06:29
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Голованова судили по статье об убийстве (ст.105 ч.1 УК РФ), Свиридова — по статье о подстрекательстве и пособничеству в убийстве (ст.33 ч.4 и ч. 5, ст. 105 ч.1 УК РФ). Помимо этого, обоим фигурантам было предъявлено обвинение в умышленном причинение легкого вреда здоровью (ст.115 ч. 2 п. «в» УК РФ).
1 февраля присяжные вынесли свой вердикт, на основании которого Голованова признали виновным и назначили 2,5 года лишения свободы условно. Свиридова оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления.
Обоих осужденных освободили из-под стражи в зале суда.
В пользу трех родственников погибшего суд взыскал с Голованова по 2 млн рублей (суммарно 6 млн рублей) в качестве компенсации морального вреда. В пользу еще одного потерпевшего с Голованова и Свиридова солидарно взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.