Суд вынес приговор пьяному водителю, из-за которого погиб 41-летний мужчина

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Published Сегодня, 08:38
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Виновника аварии признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.
Осужденный должен выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей за моральный вред.
Смертельное ДТП произошло 28 июля 2021 года. Пьяный водитель ехал за рулем автомобиля «Тойота Спринтер» по Северному объезду. Недалеко от станции Мочище он выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном «ВИС 234900», которым управлял 41-летний мужчина. После столкновения с легковушкой грузовик перевернулся и разлетелся на части. Виновник аварии не пострадал.