Суд вынес приговор пьяному водителю, из-за которого погиб 41-летний мужчина

Смертельное ДТП произошло 28 июля 2021 года. Пьяный водитель ехал за рулем автомобиля «Тойота Спринтер» по Северному объезду. Недалеко от станции Мочище он выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном «ВИС 234900», которым управлял 41-летний мужчина. После столкновения с легковушкой грузовик перевернулся и разлетелся на части. Виновник аварии не пострадал.