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Смертельное ДТП произошло 28 июля 2021 года на Северном объезде

Суд вынес приговор пьяному водителю, из-за которого погиб 41-летний мужчина

5 февраля 2024, 08:38
Фото: 1MI
Смертельное ДТП произошло 28 июля 2021 года на Северном объезде

В Новосибирске вынесли приговор пьяному водителю, из-за которого погиб мужчина

Новосибирский районный суд региона вынес приговор 51-летнему водителю, по вине которого погиб 41-летний мужчина. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Виновника аварии признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Осужденный должен выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей за моральный вред.

Пьяный водитель устроил жуткое ДТП с пострадавшим на Северном объезде Новосибирска
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Смертельное ДТП произошло 28 июля 2021 года. Пьяный водитель ехал за рулем автомобиля «Тойота Спринтер» по Северному объезду. Недалеко от станции Мочище он выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном «ВИС 234900», которым управлял 41-летний мужчина. После столкновения с легковушкой грузовик перевернулся и разлетелся на части. Виновник аварии не пострадал.

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