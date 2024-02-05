В двух районах Новосибирской области избрали новых глав

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В Новосибирской области подвели итоги муниципальных выборов. Совет депутатов Чулымского района единогласно проголосовал за переизбрание на второй срок на пост главы районной администрации Светланы Кудрявцевой.
А Совет депутатов Каргатского района единогласно утвердил на посту главы района Николая Терентьева. До этого Терентьев восемь с половиной лет работал первым заместителем главы Убинского района.
Со вступлением в должности глав районнных администраций поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 февраля.