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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Районы возглавили опытные аппаратчики

В двух районах Новосибирской области избрали новых глав

5 февраля 2024, 03:28
Фото: atas.info
Районы возглавили опытные аппаратчики
Выборы прошли в Чулымском и Каргатском районах, администрации возглавили опытные чиновники

В Новосибирской области подвели итоги муниципальных выборов. Совет депутатов Чулымского района единогласно проголосовал за переизбрание на второй срок на пост главы районной администрации Светланы Кудрявцевой.

А Совет депутатов Каргатского района единогласно утвердил на посту главы района Николая Терентьева. До этого Терентьев восемь с половиной лет работал первым заместителем главы Убинского района.

Со вступлением в должности глав районнных администраций поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 февраля.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Голосование#Каргат#Чулым#Главы районов#Совет депутатов
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