atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

На месте бывшего дома появится Аллея памяти

В Новосибирске Аллею памяти построят рядом с рухнувшим домом на Линейной

5 февраля 2024, 12:11
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
На месте бывшего дома появится Аллея памяти

Новосибирская мэрия решила судьбу бесхозного участка на месте дома по Линейной

Мэрия Новосибирска определилась с судьбой бесхозного участка по Линейной, 39. На нем создадут Аллею памяти погибших при взрыве газа.

На данный момент участок уже зарезервирован.

«Земельный участок по улице Линейной, 39 зарезервирован для создания благоустроенной озелененной территории общего пользования в память о погибших в трагедии с возможностью развития инфраструктуры социально-культурного назначения», — рассказали precedent.tv в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что дом, пострадавший от взрыва бытового газа, в сентябре прошлого года снесли, поскольку он не подлежал восстановлению.

Напомним, что стала известна дата начала суда над лжегазовщиками, которых обвиняют в причастности к трагедии.

В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске завершено расследование взрыва на Линейной — обвиняются лжегазовщики
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Память#Мэрия Новосибирска#Взрыв дома на ул. Линейной#Александр Ляхов
Подпишитесь
Новосибирский экс-депутат Пономарев* стал фигурантом дела о госизмене
Сегодня, 05:10
Контракт на строительство «монастырского» сквера расторгли в Новосибирске
Сегодня, 02:53
Слякоть и мокрый снег. В Новосибирске обещают потепление на следующей неделе
Вчера, 16:13
Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»
Вчера, 16:29
Выходные у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024
Сегодня, 00:07
Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей
Вчера, 14:32