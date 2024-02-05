В Новосибирске Аллею памяти построят рядом с рухнувшим домом на Линейной

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
На данный момент участок уже зарезервирован.
«Земельный участок по улице Линейной, 39 зарезервирован для создания благоустроенной озелененной территории общего пользования в память о погибших в трагедии с возможностью развития инфраструктуры социально-культурного назначения», — рассказали precedent.tv в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Стоит отметить, что дом, пострадавший от взрыва бытового газа, в сентябре прошлого года снесли, поскольку он не подлежал восстановлению.
Напомним, что стала известна дата начала суда над лжегазовщиками, которых обвиняют в причастности к трагедии.