Концерт Кристины Орбакайте в Новосибирске отменили после жалоб активистов

Кристина Орбакайте является костью в горле у патриотической общественности, потому что имеет постоянное место жительства в США. Общественники — в частности, Сибирская правозащитная группа «Радетель» — считают, что одновременное зарабатывание денег в России является неуместным. До этого выступление певицы отменили в Улан-Удэ, так как она якобы не определила свое отношение к СВО. Общественников поддержали в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия.