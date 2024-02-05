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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 10:13

Кристина Орбакайте вызвала возмущение у православных новосибирцев

Концерт Кристины Орбакайте в Новосибирске отменили после жалоб активистов

5 февраля 2024, 08:47
Фото: ВК / Официальная группа Кристины Орбакайте
Кристина Орбакайте вызвала возмущение у православных новосибирцев

В Новосибирске отменили концерты Кристины Орбакайте после жалоб активистов

В Новосибирске не состоятся мартовские концерты Кристины Орбакайте. Их отменили после нареканий православной общественности.

Мероприятия были запланированы к Международному женскому дню. Однако теперь новосибирским красавицам и их кавалерам придется отказаться от посещения концертов Кристины Орбакайте. Концерт в ДКЖ был запланирован на 8 марта.

«Концерт отменен, деньги за билеты зрителям будут возвращены. Они могут обратиться по номеру: 325-0000», — рассказали Atas.Info в ДК Железнодорожников.

Сообщается, что отменен и аналогичный концерт 9 марта в Доме ученых. Организатором мероприятий в Новосибирске является индивидуальный предприниматель Александр Байкалов, однако связаться с ним для получения комментария не удалось.

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Кристина Орбакайте является костью в горле у патриотической общественности, потому что имеет постоянное место жительства в США. Общественники — в частности, Сибирская правозащитная группа «Радетель» — считают, что одновременное зарабатывание денег в России является неуместным. До этого выступление певицы отменили в Улан-Удэ, так как она якобы не определила свое отношение к СВО. Общественников поддержали в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

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