Концерт Кристины Орбакайте в Новосибирске отменили после жалоб активистов

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Мероприятия были запланированы к Международному женскому дню. Однако теперь новосибирским красавицам и их кавалерам придется отказаться от посещения концертов Кристины Орбакайте. Концерт в ДКЖ был запланирован на 8 марта.
«Концерт отменен, деньги за билеты зрителям будут возвращены. Они могут обратиться по номеру: 325-0000», — рассказали Atas.Info в ДК Железнодорожников.
Сообщается, что отменен и аналогичный концерт 9 марта в Доме ученых. Организатором мероприятий в Новосибирске является индивидуальный предприниматель Александр Байкалов, однако связаться с ним для получения комментария не удалось.
Кристина Орбакайте является костью в горле у патриотической общественности, потому что имеет постоянное место жительства в США. Общественники — в частности, Сибирская правозащитная группа «Радетель» — считают, что одновременное зарабатывание денег в России является неуместным. До этого выступление певицы отменили в Улан-Удэ, так как она якобы не определила свое отношение к СВО. Общественников поддержали в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
Напомним, что в Новосибирске сорвали концерты группы рок-группы Оргия Праведников.