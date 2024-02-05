В Новосибирске назвали размер перерасчета жителям из-за аварий на теплотрассах

Оперативный штаб по устранению последствий аварий на теплосетях в Новосибирске подготовил размер корректировки коммунальных платежей по каждому дому, попавшему в зону отключения. Учитывалось количество потребляемого тепла и количество дней, когда отопление отсутствовало, сообщил вице-губернатор Сергей Семка в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 февраля.