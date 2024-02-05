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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:58

В феврале часть жителей Левобережья заплатит за отопление меньше

В Новосибирске назвали размер перерасчета жителям из-за аварий на теплотрассах

5 февраля 2024, 03:55
Фото: 1MI
В феврале часть жителей Левобережья заплатит за отопление меньше
Перерасчет коммунальных платежей из-за отсутствия отопления и горячей воды затронет плату за январь и февраль 2024 года

Оперативный штаб по устранению последствий аварий на теплосетях в Новосибирске подготовил размер корректировки коммунальных платежей по каждому дому, попавшему в зону отключения. Учитывалось количество потребляемого тепла и количество дней, когда отопление отсутствовало, сообщил вице-губернатор Сергей Семка в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 февраля.

«Суммы перерасчета по Ленинскому району колеблются от 20% до 154%. То есть, это затрагивает еще и платежи за февраль месяц. Людям не будет предъявлена половина месячной оплаты за следующий месяц», — сказал Семка.

Две коммунальные аварии потрясли Новосибирск 11 и 17 января. Сотни домов на левом берегу остались без тепла.

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