В Новосибирске помощники депутатов пиарятся на коммунальных авариях

Чиновник потребовал прекратить беспокоить людей, напомнив, что уже начался процесс перерасчета коммунальных платежей за недополученное тепло. Оперативный штаб по ликвидации последствий аварий на теплотрассах будет работать до тех пор, пока полностью не закончатся процедуры перерасчета и не будет завершена работа комиссии по расследованию причин ЧП, добавил Сергей Семка.