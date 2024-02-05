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Самореклама депутатских помощников порой принимает причудливые формы

В Новосибирске помощники депутатов пиарятся на коммунальных авариях

5 февраля 2024, 04:14
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Самореклама депутатских помощников порой принимает причудливые формы
На фоне ликвидации последствий крупных аварий на теплосетях люди из депутатского окружения пытаются заработать политические очки

Жильцы домов, которые попали в зону масштабного отключения отопления из-за аварий на теплосетях январе, жалуются в управляющие компании на навязчивое внимание со стороны помощников депутатов. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Семка в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 5 февраля.

«После 19-00 начинают поступать звонки от различных помощников депутатов и представителей общественных организаций с требованиями, чтобы им все рассказали, показали, может быть, где-то что-то еще протекло», — рассказал Семка.

О каких конкретно депутатах и организациях идет речь, вице-губернатор не конкретизировал.

Чиновник потребовал прекратить беспокоить людей, напомнив, что уже начался процесс перерасчета коммунальных платежей за недополученное тепло. Оперативный штаб по ликвидации последствий аварий на теплотрассах будет работать до тех пор, пока полностью не закончатся процедуры перерасчета и не будет завершена работа комиссии по расследованию причин ЧП, добавил Сергей Семка.

Две коммунальные аварии потрясли Новосибирск 11 и 17 января. Сотни домов на левом берегу остались без тепла.

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