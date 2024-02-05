В Новосибирске резко подорожало такси 5 февраля

Утром в понедельник, 5 февраля, горожане заметили серьезное увеличение предполагаемой стоимости поездки на такси в приложении «Яндекс Go». В частности, за поездку из поселка Ложок в Академгородок просили почти 600 рублей, что в два раза больше обычных расценок. Поездка из Академгородка в центр города оценивалась агрегатором в 1300 рублей, за передвижение на такси с площади Маркса до площади Ленина предлагалось заплатить около 800 рублей.