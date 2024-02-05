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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Тариф в такси прямо привязан к спросу на перевозки

В Новосибирске резко подорожало такси 5 февраля

5 февраля 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
Тариф в такси прямо привязан к спросу на перевозки
Новосибирцы пожаловались на почти двукратное увеличение тарифа на поездки по городу

Утром в понедельник, 5 февраля, горожане заметили серьезное увеличение предполагаемой стоимости поездки на такси в приложении «Яндекс Go». В частности, за поездку из поселка Ложок в Академгородок просили почти 600 рублей, что в два раза больше обычных расценок. Поездка из Академгородка в центр города оценивалась агрегатором в 1300 рублей, за передвижение на такси с площади Маркса до площади Ленина предлагалось заплатить около 800 рублей.

Похожее подорожание было отмечено и на других направлениях, хотя ни мороза, ни сильных дорожных заторов в Новосибирске не наблюдалось.

Ранее агрегатор такси объяснял, что использует динамичное ценообразование. Тариф увеличивается в случае увеличения спроса на услуги такси.

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