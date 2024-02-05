В Новосибирске резко подорожало такси 5 февраля

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:39
Утром в понедельник, 5 февраля, горожане заметили серьезное увеличение предполагаемой стоимости поездки на такси в приложении «Яндекс Go». В частности, за поездку из поселка Ложок в Академгородок просили почти 600 рублей, что в два раза больше обычных расценок. Поездка из Академгородка в центр города оценивалась агрегатором в 1300 рублей, за передвижение на такси с площади Маркса до площади Ленина предлагалось заплатить около 800 рублей.
Похожее подорожание было отмечено и на других направлениях, хотя ни мороза, ни сильных дорожных заторов в Новосибирске не наблюдалось.
Ранее агрегатор такси объяснял, что использует динамичное ценообразование. Тариф увеличивается в случае увеличения спроса на услуги такси.