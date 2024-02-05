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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:49

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Артем Скатов работает заместителем мэра Новосибирска с 28 октября 2016 года

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей

5 февраля 2024, 15:46
Фото: vk.com / artem_skatov
Артем Скатов работает заместителем мэра Новосибирска с 28 октября 2016 года
Два резюме соискателя появились на популярном сайте по подбору персонала.

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов находится в поиске работы. Два резюме от одного соискателя опубликованы на сервисе hh.ru, пишет Сиб.фм.

В первом резюме указана желаемая должность руководителя проекта с зарплатой 500 тысяч рублей. Трудовой стаж — 18 лет, с 2006 года.

Во втором резюме соискатель предлагает себя в качестве PR-директора, желаемая зарплата не указана. Стаж — 9,5 лет, с 2014 года.

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У соискателя два высших образования — специалист по связям с общественностью (НГТУ) и журналист (Семипалатинский государственный университет).

В обоих резюме указано одно последнее место работы — заместитель мэра Новосибирска.

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В 2022 году Скатова обвиняли в клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева после публикации в одном из Telegram-каналов. На какое-то время вице-мэра отстранили от работы, но он смог вернуться к своим обязанностям.

В июле 2023 года мировой суд признал вице-мэра Артема Скатова виновным. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей.

Артем Скатов работает заместителем мэра Новосибирска с 28 октября 2016 года.

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