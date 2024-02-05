Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов находится в поиске работы. Два резюме от одного соискателя опубликованы на сервисе hh.ru, пишет Сиб.фм.
В первом резюме указана желаемая должность руководителя проекта с зарплатой 500 тысяч рублей. Трудовой стаж — 18 лет, с 2006 года.
Во втором резюме соискатель предлагает себя в качестве PR-директора, желаемая зарплата не указана. Стаж — 9,5 лет, с 2014 года.
У соискателя два высших образования — специалист по связям с общественностью (НГТУ) и журналист (Семипалатинский государственный университет).
В обоих резюме указано одно последнее место работы — заместитель мэра Новосибирска.
В 2022 году Скатова обвиняли в клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева после публикации в одном из Telegram-каналов. На какое-то время вице-мэра отстранили от работы, но он смог вернуться к своим обязанностям.
В июле 2023 года мировой суд признал вице-мэра Артема Скатова виновным. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей.
Артем Скатов работает заместителем мэра Новосибирска с 28 октября 2016 года.