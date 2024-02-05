Выходные у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024

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Перед началом нового учебного года в школах составляют план каникул на осень, зиму и весну. Рекомендуемые даты отдыха устанавливаются Министерством образования и науки. Однако администрация школ может самостоятельно выбрать период каникул на основе этих рекомендаций.
Каникулы рекомендовано провести с 19 по 25 февраля. Ровно неделя выходных будет у всех учеников, независимо от класса. Примечательно, что ученики триместровой программы уйдут на ближайшие каникулы 19 февраля, а вот школьники с четвертной системой — только 25 марта.
Следующие каникулы начнутся с 8 по 14 апреля и с 8 июня по 31 августа 2024 года.