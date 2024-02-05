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Каникулы начнутся во второй декаде месяца

Выходные у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024

5 февраля 2024, 00:07
Фото: Изображение Midjourney
Каникулы начнутся во второй декаде месяца
Опубликовано расписание школьных выходных в феврале 2024: как будут отдыхать дети в III четверти.

Перед началом нового учебного года в школах составляют план каникул на осень, зиму и весну. Рекомендуемые даты отдыха устанавливаются Министерством образования и науки. Однако администрация школ может самостоятельно выбрать период каникул на основе этих рекомендаций.

Каникулы рекомендовано провести с 19 по 25 февраля. Ровно неделя выходных будет у всех учеников, независимо от класса. Примечательно, что ученики триместровой программы уйдут на ближайшие каникулы 19 февраля, а вот школьники с четвертной системой — только 25 марта.

Следующие каникулы начнутся с 8 по 14 апреля и с 8 июня по 31 августа 2024 года.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Выходные#Каникулы#Эмилия Губарева
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