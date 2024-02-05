Выходные у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024

Каникулы рекомендовано провести с 19 по 25 февраля. Ровно неделя выходных будет у всех учеников, независимо от класса. Примечательно, что ученики триместровой программы уйдут на ближайшие каникулы 19 февраля, а вот школьники с четвертной системой — только 25 марта.