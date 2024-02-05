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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Буйный хулиган едва не изувечил школьников

«Вышел и начал бить»: неадекватный новосибирец избил подростков за брошенную шайбу

5 февраля 2024, 06:23
Фото: Infopro54
Буйный хулиган едва не изувечил школьников

В Новосибирске неадекватный мужчина избил подростков на хоккейном корте

В минувшую субботу в Новосибирске произошел вопиющий инцидент. Мужчина избил двух подростков и разбил мобильные телефоны школьников.

Как сообщает Infopro54, все произошло в «Золотой шайбе». Подростки Саша* и Дима* играли в хоккей на катке. В определенный момент в сторону трибун полетела шайба, где сидела семья с ребенком. Разозленный отец решил проучить мальчишек.

«Вышел и начал толкаться, потому что мы якобы бросили в его ребенка шайбу. Хотя там бортики и стекло. Затем начал бить нас, глаза были бешеные», — вспоминает Дима*.

Одному мальчику разбили губу, выбили передний зуб и поставили синяк под глазом, второму — сломали нос и разбили телефон. Все могло бы закончиться совсем плачевно, но хулигана увела домой жена.

Пострадавшему Диме* зафиксировали побои в судмедэкспертизе. Теперь родители намерены обратиться в полицию и взыскать с буяна деньги за сломанный зуб.

Напомним, что в Новосибирске хулиганы избили парня, гулявшего с девушкой.

*имена изменены.

В Новосибирске два гопника избили парня, гулявшего с девушкой
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