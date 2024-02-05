«Вышел и начал бить»: неадекватный новосибирец избил подростков за брошенную шайбу

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Как сообщает Infopro54, все произошло в «Золотой шайбе». Подростки Саша* и Дима* играли в хоккей на катке. В определенный момент в сторону трибун полетела шайба, где сидела семья с ребенком. Разозленный отец решил проучить мальчишек.
«Вышел и начал толкаться, потому что мы якобы бросили в его ребенка шайбу. Хотя там бортики и стекло. Затем начал бить нас, глаза были бешеные», — вспоминает Дима*.
Одному мальчику разбили губу, выбили передний зуб и поставили синяк под глазом, второму — сломали нос и разбили телефон. Все могло бы закончиться совсем плачевно, но хулигана увела домой жена.
Пострадавшему Диме* зафиксировали побои в судмедэкспертизе. Теперь родители намерены обратиться в полицию и взыскать с буяна деньги за сломанный зуб.
Напомним, что в Новосибирске хулиганы избили парня, гулявшего с девушкой.
*имена изменены.