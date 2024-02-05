«Вышел и начал бить»: неадекватный новосибирец избил подростков за брошенную шайбу

Как сообщает Infopro54, все произошло в «Золотой шайбе». Подростки Саша* и Дима* играли в хоккей на катке. В определенный момент в сторону трибун полетела шайба, где сидела семья с ребенком. Разозленный отец решил проучить мальчишек.