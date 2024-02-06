Гастробар «Сытый прайд» продают в Новосибирске за 10,3 млн рублей

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Стоимость гастробара составляет 10,9 миллиона рублей. Ресторан называется «Сытый прайд» и специализируется на авторской кухне. Он расположен недалеко от станции метро «Заельцовская».
По словам владельца, бизнес продается немного выше стоимости оборудования. Текущая оценка составляет более шести миллионов рублей, учитывая износ, а также присутствие нематериальных активов и интеллектуальной собственности, которые оцениваются в 500 тысяч рублей.
Напомним, ранее в 2022 году «Сытый прайд» уже выставлялся на продажу, но его стоимость тогда была оценена в 20 млн рублей.