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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Бар продают не дорого

Гастробар «Сытый прайд» продают в Новосибирске за 10,3 млн рублей

6 февраля 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney
Бар продают не дорого
В Новосибирске выставлен на продажу гастробар «Сытый прайд». Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Стоимость гастробара составляет 10,9 миллиона рублей. Ресторан называется «Сытый прайд» и специализируется на авторской кухне. Он расположен недалеко от станции метро «Заельцовская».

По словам владельца, бизнес продается немного выше стоимости оборудования. Текущая оценка составляет более шести миллионов рублей, учитывая износ, а также присутствие нематериальных активов и интеллектуальной собственности, которые оцениваются в 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее в 2022 году «Сытый прайд» уже выставлялся на продажу, но его стоимость тогда была оценена в 20 млн рублей.

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