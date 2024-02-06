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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении хоккеистов в Новосибирске

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении хоккеистов

6 февраля 2024, 02:38
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении хоккеистов в Новосибирске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростков-хоккеистов в Новосибирской области.

Речь идет об инциденте, о котором Atas.info писал ранее. 3 февраля на катке в Новосибирске в сторону трибун полетела шайба, где сидела семья с ребенком. Разгневанный отец избил мальчишек. Одному мальчику он разбил губу, выбил зуб и поставил синяк, второму — сломал нос и разбил телефон.

Глава СК РФ поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

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#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Ребенок#Избиение#Бастрыкин#Расследование#СК РФ#Александр Бастрыкин#Хоккеисты#Алёна Рогонова
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