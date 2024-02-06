Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении хоккеистов

Речь идет об инциденте, о котором Atas.info писал ранее. 3 февраля на катке в Новосибирске в сторону трибун полетела шайба, где сидела семья с ребенком. Разгневанный отец избил мальчишек. Одному мальчику он разбил губу, выбил зуб и поставил синяк, второму — сломал нос и разбил телефон.