Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении хоккеистов

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
Речь идет об инциденте, о котором Atas.info писал ранее. 3 февраля на катке в Новосибирске в сторону трибун полетела шайба, где сидела семья с ребенком. Разгневанный отец избил мальчишек. Одному мальчику он разбил губу, выбил зуб и поставил синяк, второму — сломал нос и разбил телефон.
Глава СК РФ поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.