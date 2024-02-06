Губернатор Травников: сфера региональной медицины проделала огромную работу

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Травников подчеркнул, что за последние 6 лет сферой здравоохранения проделана огромная работа. По количеству строящихся и ремонтируемых медицинских объектов и количеству нового оборудования с новосибирским Минздравом не может конкурировать ни одно региональное министерство, отметил глава Новосибирской области.
Однако, заметил Травников, пока всего лишь 50% жителей области удовлетворены качеством медицинского обслуживания.
«Надо разобраться, что мешает более высокому уровню оценки со стороны населения работы нашей медицины и, соответственно, какие планы в этом направлении на 2024 и 2025 годы», — поручил губернатор министерству.
Как сообщил Константин Хальзов, комплексная работа региональной системы здравоохранения позволила добиться серьёзного снижения смертности. В период до 2030 года планируется обеспечить дальнейшее снижение уровня смертности населения, что позволит выйти с естественной убыли на прирост.
В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году было введено в эксплуатацию 16 врачебных амбулаторий, ФАПов, поликлиник. Идёт строительство детской поликлиники в Барабинске, поликлиник в городе Обь, в Чулыме и Колывани, они примут пациентов в текущем году. А благодаря национальным и региональным проектам приобретено более 29 тысяч единиц современного медоборудования, 140 автомобилей санитарного транспорта.
В 2023 году завершена модернизация всех 67 детских поликлинических отделений. А в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2024 году полностью завершится формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи, добавил глава регионального Минздрава.