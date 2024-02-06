Губернатор Травников: сфера региональной медицины проделала огромную работу

В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году было введено в эксплуатацию 16 врачебных амбулаторий, ФАПов, поликлиник. Идёт строительство детской поликлиники в Барабинске, поликлиник в городе Обь, в Чулыме и Колывани, они примут пациентов в текущем году. А благодаря национальным и региональным проектам приобретено более 29 тысяч единиц современного медоборудования, 140 автомобилей санитарного транспорта.