Китайский Новый год 2024: даты и история праздника

Китайский Новый год, также известный как Лунный Новый год, является самым важным и продолжительным праздником в Китае и других азиатских странах. Его история связана с древними мифами и насчитывает тысячелетия.



В 2024 году китайский Новый год наступит 10 февраля и будет отмечаться в течение 15 дней, с 10 по 24 февраля. Праздник вычисляют по лунному календарю, поэтому дата каждый год меняется.