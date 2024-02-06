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Published Сегодня, 09:30

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Новый год празднуют масштабно

Китайский Новый год 2024: даты и история праздника

6 февраля 2024, 09:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новый год празднуют масштабно
Китайский Новый год или Чуньцзе — один из важнейших праздников в странах Восточной Азии. В 2024 году торжество выпадает на 10 февраля, а отмечать его будут целых 15 дней.

Когда начинается китайский Новый год

Китайский Новый год, также известный как Лунный Новый год, является самым важным и продолжительным праздником в Китае и других азиатских странах. Его история связана с древними мифами и насчитывает тысячелетия.

В 2024 году китайский Новый год наступит 10 февраля и будет отмечаться в течение 15 дней, с 10 по 24 февраля. Праздник вычисляют по лунному календарю, поэтому дата каждый год меняется.


Как празднуют китайский Новый год


Исторически Китайский Новый год отмечается уже около 3,5 тысячелетий. Праздник возник во времена династии Шан, когда люди начали праздновать наступление года жертвоприношениями богам и предкам. Дата торжества была зафиксирована при империи Хань, а с тех пор праздничные обычаи, такие как сжигание бамбука, сохранились до сегодняшнего дня.

Как празднуют Новый годКак празднуют Новый год
Как празднуют Новый год
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Во время Весеннего фестиваля жители Китая собираются с семьей, украшают дома и улицы, устраивают фейерверки, танцы и световые шоу. Празднование начинается с фестиваля «Лаба». В этот день проводятся поминальные церемонии, молятся предкам и божествам за удачу и хороший урожай. Традиционной пищей на празднике является каша «лаба», состоящая из семи видов зерновых и других ингредиентов.

С первого по седьмой день Нового лунного года (10-17 февраля в 2024 году) проводятся официальные торжества, в это время большинство предприятий и магазинов закрыты, поэтому жители Китая заранее закупают продукты и товары первой необходимости. В основном, готовят домашние пельмени, рыбу на пару, куриный суп, сладкий рис с цукатами и другие «новогодние блюда».

 

Что нельзя делать на китайский Новый год

Нельзя спорить, ругаться, ломать и портить вещи. Встречают новый год в Китае в компании родных и близких. Накануне китайцы собираются на большой семейный ужин за одним столом, общаются, едят традиционные блюда, смотрят телевизор, веселятся и не спят до рассвета.

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Китайский Новый год в России: как отмечают в 2024

Китайский Новый год будет широко отмечаться в Москве. Празднование продлится с 9 по 18 февраля и обещает быть очень насыщенным. Для жителей и гостей столицы подготовлено множество интересных мероприятий. Будут организованы световые представления, ярмарки с китайской едой и красочные шоу. Желающие смогут научиться готовить традиционные блюда китайской кухни, попробовать свои силы в каллиграфии и приобрести сувениры. Главные места праздника будут украшены в китайском стиле. На улицах появятся красные фонарики и фигуры Драконов.

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