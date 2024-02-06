Котики и краски: в Новосибирске открыли выставку мемов

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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По мнению куратора выставки Аси Василовской, мемы становятся формой искусства.
«Изначально искусство придумали для отражения реальности. Теперь эту функцию выполняет мем. Смешные картинки показывают различные аспекты нашей жизни и одновременно демонстрируют стремительность распространения информации», — рассказала Ася Василовская «ЧС-Инфо».
При этом одними из самых популярных мемов являются кошачьи. Поэтому «котомемы» занимают на выставке почетное место. Их успех связан с возможностью вызвать эмоциональный отклик у собеседника. Одна из работ отражает картинку «Пожалуйста, не говори никому, что я так живу» с упитанным котом на диване.
Для новой экспозиции галереи современного искусства организаторы отобрали работы десяти художников из разных городов России — Нижнего Новгорода, Москвы, Сургута, Красноярска и Новосибирска.
Напомним, что новосибирцы могут увидеть уникальную работу Рубенса.