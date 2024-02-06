Котики и краски: в Новосибирске открыли выставку мемов

При этом одними из самых популярных мемов являются кошачьи. Поэтому «котомемы» занимают на выставке почетное место. Их успех связан с возможностью вызвать эмоциональный отклик у собеседника. Одна из работ отражает картинку «Пожалуйста, не говори никому, что я так живу» с упитанным котом на диване.