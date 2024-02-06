atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Выставка посвящена интернет-мемам

Котики и краски: в Новосибирске открыли выставку мемов

6 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Выставка посвящена интернет-мемам

В Новосибирске открыли выставку о связи интернет-мемов с искусством

В новосибирской галерее современного искусства «84gallery» открылась выставка, посвященная интернет-мемам. Здесь можно увидеть произведения, основанные на популярных картинках из Интернета.

По мнению куратора выставки Аси Василовской, мемы становятся формой искусства.

«Изначально искусство придумали для отражения реальности. Теперь эту функцию выполняет мем. Смешные картинки показывают различные аспекты нашей жизни и одновременно демонстрируют стремительность распространения информации», — рассказала Ася Василовская «ЧС-Инфо».

При этом одними из самых популярных мемов являются кошачьи. Поэтому «котомемы» занимают на выставке почетное место. Их успех связан с возможностью вызвать эмоциональный отклик у собеседника. Одна из работ отражает картинку «Пожалуйста, не говори никому, что я так живу» с упитанным котом на диване.

Для новой экспозиции галереи современного искусства организаторы отобрали работы десяти художников из разных городов России — Нижнего Новгорода, Москвы, Сургута, Красноярска и Новосибирска.

Новосибирцам покажут уникальную картину Рубенса
Узнать подробнее
Читайте также:
«Делает личность»: в Новосибирске создали «Мастерскую сказок» для детей-инвалидовНовосибирцам показали «Настоящего Щелкунчика»Рейтинг шпаргалок новосибирских студентов появился в открытом доступе
#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Выставка#Александр Ляхов#Искусство
Подпишитесь
Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом
Сегодня, 08:40
«Снег должен быть убран!» — работу УК раскритиковал глава Новосибирска
Сегодня, 06:13
Открытие IKEA в Новосибирске откладывается: названы новые сроки
Сегодня, 08:13
В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»
Сегодня, 08:49
Подростков, устроивших разборки в стиле «Слова пацана», задержали в Новосибирске
Сегодня, 07:35
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей
Вчера, 15:46