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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Валерий Котельников ведет паблик в соцсети «Вконтакте» с октября 2018 года

Крупный застройщик хочет запатентовать имя новосибирского блогера — кому это выгодно

6 февраля 2024, 11:03
Фото: vk.com / sib_observer
Валерий Котельников ведет паблик в соцсети «Вконтакте» с октября 2018 года
Строительная компания «Брусника» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Сибирский наблюдатель». По совпадению, именно это название носит паблик новосибирского общественного деятеля Валерия Котельникова, у которого непростая история взаимоотношений с застройщиком.

Общественник хорошо известен жителям Краснообска. Для освещения градостроительных проблем поселка Валерий Котельников в октябре 2018 года начал вести паблик в соцсети «Вконтакте». Сам Валерий считает «Сибирский наблюдатель» своим вторым именем.

Согласно документам (есть в распоряжении редакции), под торговым наименованием «Сибирский наблюдатель» «Брусника» планирует выпускать бетон, двери, лестницы, обшивки для стен, строительный камень, а также проводить аудит, изучать рынок, многое другое.

Заявка в Роспатент — не первый знак внимания со стороны «Брусники» блогеру. Осенью 2023 года в центре Краснообска появился баннер строительной компании с цитатой общественника из его репортажа. Для несведущего человека это выглядит как рекомендация. Но автор заявил, что цитата была вырвана из контекста и искажена. Валерий говорит: согласия на использование названия паблика не давал.

Фото: Валерий Котельников

Atas.info спросил у Валерия Котельникова о возможных причинах такого интереса к его персоне. Автор паблика считает, что дело в его публичной деятельности и активной позиции.

Свой паблик я стараюсь сделать открытой диалоговой площадкой, на которой жители озвучивают свои проблемы и обсуждают варианты их решения. Проводим прямые эфиры, круглые столы и делаем видеорепортажи — их снято уже больше тысячи. Темы недавних круглых столов — обеспеченность новой застройки школами и детсадами, энергетическая безопасность, — говорит Валерий.

На одну из публикаций паблика отреагировала «Брусника». В 2021 году представители компании требовали в арбитражном суде привлечь ее автора к ответственности за клевету. Иск удовлетворили, обязав опубликовать опровержение, но в моральной компенсации — 1 млн рублей — отказали.

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«Вот такой способ привлечь внимание»

Представитель застройщика уверяет: компания таким образом хочет привлечь внимание к паблику «Сибирский наблюдатель» и тем самым помочь Валерию Котельникову расширить аудиторию. «Вот такой способ привлечь внимание. Когда мы привлекаем внимание к знаку, посещаемость растет», — объяснили в компании.

К сожалению, популярность сообщества «Сибирский наблюдатель» продолжает падать. Аналитика LiveDune показывает, что в четвертом квартале 2023-го число лайков и комментариев в паблике снизилось на 20-25% по сравнению с третьим кварталом. Переживая за состояние независимой журналистики, мы решили поддержать ресурс. Никому ни за чем наблюдать мы запрещать не планируем, — ответила Atas.info пресс-секретарь «Брусники» Светлана Рычкова.

Собеседник не исключает, что компания будет помогать аналогичным образом другим пабликам.

«Я их ни о чем не просил»

Валерий Котельников говорит, что не обращался к «Бруснике» с просьбой о таком продвижении своего паблика.

Они по своей инициативе повесили баннер, по своей инициативе подали заявку в Роспатент, я ни о чем их не просил. Разрешение на использование названия «Сибирский наблюдатель» у меня они не запрашивали. Их действия больше похожи на попытку вывести из равновесия, — говорит общественник.

Котельников уверен, что даже сменив название, не потеряет своих подписчиков:

Мой паблик популярен у жителей, потому что в нем поднимаются темы, проблемные для Краснообска. На группу подписаны около 2,6 тысячи человек при населении поселка в 27 тысяч, сюжеты набирают несколько тысяч просмотров.

Общественник сообщил, что направил запрос в Роспатент о легальности заявки «Брусники».

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