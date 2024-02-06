Крупный застройщик хочет запатентовать имя новосибирского блогера — кому это выгодно

Заявка в Роспатент — не первый знак внимания со стороны «Брусники» блогеру. Осенью 2023 года в центре Краснообска появился баннер строительной компании с цитатой общественника из его репортажа. Для несведущего человека это выглядит как рекомендация. Но автор заявил, что цитата была вырвана из контекста и искажена. Валерий говорит: согласия на использование названия паблика не давал.