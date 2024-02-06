Мобильный интернет теперь «ловит» во всех тоннелях Новосибирского метро

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Непрерывную передачу мобильных данных во всех тоннелях со скоростью 40-70 Мбит/с обеспечил запуск сети LTE (4G).
Проект реализовали в два этапа. Сперва в июне 2023-го мобильная связь появилась в поездах Дзержинской линии, в начале 2024 года — Ленинской линии. В тоннелях проложили 30 км кабеля — это в два раза больше протяженности обеих линий метро.
Объем инвестиций в проект превысил 120 млн рублей. Также сеть будет ловить на строящейся станции «Спортивная».