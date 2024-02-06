atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Мобильный интернет появился во всех тоннелях Новосибирского метрополитена

Мобильный интернет теперь «ловит» во всех тоннелях Новосибирского метро

6 февраля 2024, 02:56
Фото: РИА «Восток-Медиа»

Мобильный интернет появился во всех тоннелях Новосибирского метрополитена

Пассажиры Новосибирского метрополитена теперь могут пользоваться интернетом даже в перегонах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компании МТС.

Непрерывную передачу мобильных данных во всех тоннелях со скоростью 40-70 Мбит/с обеспечил запуск сети LTE (4G).

Проект реализовали в два этапа. Сперва в июне 2023-го мобильная связь появилась в поездах Дзержинской линии, в начале 2024 года — Ленинской линии. В тоннелях проложили 30 км кабеля — это в два раза больше протяженности обеих линий метро.

Более 84 млн пассажиров перевез Новосибирский метрополитен
Узнать подробнее

Объем инвестиций в проект превысил 120 млн рублей. Также сеть будет ловить на строящейся станции «Спортивная».

Читайте также:
Архитектор Поповский высказался о строительство станций метро в НовосибирскеПервый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»Оплата взглядом станет возможна в метро Новосибирска уже в 2025 году
#Транспорт#Новосибирск#Интернет#Инвестиции#Алёна Рогонова#Метро Новосибирска#Сеть LTE#Тоннели
Подпишитесь
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей
Вчера, 15:46
Ученикам школы в Новосибирске стало плохо после дезинфекции тараканов
Сегодня, 01:37
«Это преступление»: глава Союза отцов потребовал закрыть Nebar из-за «обнаженки»
Вчера, 10:47
Особняк с зимним садом и бассейном продают в Новосибирске за 34 млн рублей
Сегодня, 01:15
Лабрадор раскрыл измену, съев стринги любовницы новосибирца
Сегодня, 03:14