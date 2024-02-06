Мобильный интернет теперь «ловит» во всех тоннелях Новосибирского метро

Проект реализовали в два этапа. Сперва в июне 2023-го мобильная связь появилась в поездах Дзержинской линии, в начале 2024 года — Ленинской линии. В тоннелях проложили 30 км кабеля — это в два раза больше протяженности обеих линий метро.