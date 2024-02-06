МСП за счет «зонтичных " поручительств привлекли свыше 312 млрд рублей за год

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:46
Он отметил, что объем выданных за счет этого инструмента кредитов для МСП по сравнению с 2022 годом вырос в 1,5 раза.
По словам Исаевича, половина выданных в 2023 году кредитов под «зонтичные» поручительства пришлась на малый и средний бизнес из реального сектора экономики. Он назвал это принципиально важной тенденцией и отметил, что прирост в этом секторе составил 36%, передает tass.ru.
«Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под „зонтичные“ поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов», — отметил Александр Исаевич.
Он также рассказал, что в прошлом году изменилось соотношение по целям привлечения средств под «зонтичные» поручительства. Так, если в 2022 году доля инвестиционных кредитов составляла 25%, то в 2023-м — уже 34%.
Лидирующими сферами бизнеса по росту объема средств, привлеченных под «зонтичные» поручительства в 2023 году, стали гостиницы и общепит (прирост 145%), административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (рост на 90%), транспортировка и хранение (+68%).
Среди регионов лидером по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП стала Москва (72 млрд рублей, +93%). В верхней части списка также находятся Санкт-Петербург (23,6 млрд рублей, +66%), Московская область (19,7 млрд, +47%), Свердловская область (11,7 млрд, +64%), Республика Татарстан (8,1 млрд, +66%), Новосибирская область (9,1 млрд, +50%), Самарская область (7,4 млрд, +70%), Алтайский край (5,8 млрд рублей, +95%), Краснодарский край (13,7 млрд, +22%), Иркутская область (4 млрд, +140%) и Красноярский край (7 млрд, +49%).
В пятерку банков по объемам выданных под «зонтичные» поручительства кредитных средств в 2023 году вошли Сбербанк (99,7 млрд рублей), Альфа-Банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).
При этом наибольший прирост объема кредитных средств продемонстрировал Альфа-Банк: он нарастил общую сумму на 62,6 млрд рублей (+189%).