Немедленно очистить все тротуары потребовал и. о. мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
После снегопадов 3 и 4 февраля в Новосибирске расчищено 70% тротуаров. Такую информацию озвучил начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете во вторник, 6 февраля. Эти слова вызвали недовольство исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова. Он отметил, что на фоне возможного повышения температуры до плюсовых значений начищенные тротуары превратятся в снежную кашу, а после — в сплошной лед.
«Снег не такой уж сильный был, чтобы его называть снегопадом. Не самое большое количество, поэтому справиться должны были максимум за три дня. Уже по факту пятый пошел», — заявил Клемешов.
Глава муниципалитета потребовал от руководителей районных администраций максимально оперативно организовать очистку тротуаров и отчитаться о результатах.