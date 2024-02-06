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По некоторым тротуарам попросту сложно передвигаться

Немедленно очистить все тротуары потребовал и. о. мэра Новосибирска

6 февраля 2024, 05:16
Фото: atas.info
По некоторым тротуарам попросту сложно передвигаться
Глава муниципалитета Олег Клемешов признал неудовлетворительной работу дорожных служб по очистке города от снега. В первую очередь исполняющий обязанности мэра остался недоволен состоянием пешеходных зон

После снегопадов 3 и 4 февраля в Новосибирске расчищено 70% тротуаров. Такую информацию озвучил начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете во вторник, 6 февраля. Эти слова вызвали недовольство исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова. Он отметил, что на фоне возможного повышения температуры до плюсовых значений начищенные тротуары превратятся в снежную кашу, а после — в сплошной лед.

«Снег не такой уж сильный был, чтобы его называть снегопадом. Не самое большое количество, поэтому справиться должны были максимум за три дня. Уже по факту пятый пошел», — заявил Клемешов.

Глава муниципалитета потребовал от руководителей районных администраций максимально оперативно организовать очистку тротуаров и отчитаться о результатах.

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#Новосибирск#Критика#Снег#Уборка#Тротуары
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