Немедленно очистить все тротуары потребовал и. о. мэра Новосибирска

После снегопадов 3 и 4 февраля в Новосибирске расчищено 70% тротуаров. Такую информацию озвучил начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете во вторник, 6 февраля. Эти слова вызвали недовольство исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова. Он отметил, что на фоне возможного повышения температуры до плюсовых значений начищенные тротуары превратятся в снежную кашу, а после — в сплошной лед.