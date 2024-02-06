Новосибирская авиакомпания S7 возвращается к проекту лоукостера Citrus

Таким образом, речь может идти о возрождении проекта по запуску бюджетного перевозчика Citrus, который должен был начать пассажирские перевозки летом 2022 года. Предполагалось, что новый бюджетный перевозчик будет выполнять рейсы между регионами в облет Москвы на самолетах Airbus A320neo. Однако из-за введения западных санкций после начала СВО проект так и не был запущен.