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Лоукостер должен был совершать рейсы в обход Москвы

Новосибирская авиакомпания S7 возвращается к проекту лоукостера Citrus

6 февраля 2024, 07:23
Фото: 1MI
Лоукостер должен был совершать рейсы в обход Москвы
Проект создания бюджетного авиаперевозчика был заморожен летом 2022 года из-за проблем с парком самолетов

АО «Авиакомпания „Сибирь“» (входит в группу компаний S7) зарегистрировало доменные имена lowcostcitrus.ru, citrus-low-cost.ru, citrus-s7.ru и цитрусавиа.рф, следует из информации о раскрытии деятельности компании, с которой ознакомился корреспондент Atas.Info.

Таким образом, речь может идти о возрождении проекта по запуску бюджетного перевозчика Citrus, который должен был начать пассажирские перевозки летом 2022 года. Предполагалось, что новый бюджетный перевозчик будет выполнять рейсы между регионами в облет Москвы на самолетах Airbus A320neo. Однако из-за введения западных санкций после начала СВО проект так и не был запущен.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 г. поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — говорилось в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Редакция Atas.Info направила запрос в S7 с просьбой рассказать об актуальных планах по созданию лоукостера.

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#Транспорт#Новосибирск#S7#Авиакомпания#Лоукостер#Авиаперевозки
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