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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:19

Новосибирские немцы отпраздновали Масленицу

Новосибирцы сожгли чучело Масленицы на месяц раньше срока

6 февраля 2024, 11:06
Фото: 1MI
Новосибирские немцы отпраздновали Масленицу

Масленицу в Новосибирске отметили на месяц раньше срока

В Новосибирске областной российско-немецкий дом отметил аналог русской Масленицы — Fasching (Карнавал). Согласно праздничной традиции, необходимо хорошенько повеселиться перед началом Великого Поста.

Немцы начали праздновать «свою» Масленицу в России 260 лет назад после того, как начали заселять страну по приглашению Екатерины II. Сама традиция берет свое начало со средних веков.

Праздничное торжество в Новосибирском российско-немецкий дом отметили мастер-классами (в том числе, хореографическим от ансамбля «Свободный балет»), живой музыкой от квартета аккордеонисток «Эдельвейс», языковыми викторинами и дегустацией традиционной выпечки. В концертном зале прошла театрализованная программа с участием всех коллективов организации и танцевальной группы «Импульс» из новосибирской прогимназии №1.

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«Масленица — прощание с зимой, расставание с негативом. У нас аншлаг, много молодых лиц. И это невозможно переоценить. Уважение к культуре других народов — уважение самого себя, гармония с собой. Спасибо вам за разделение с нами этой радости от встречи весны», — цитирует VN.ru заместителя директора Новосибирского областного российско-немецкого дома Виктора Протоковило.

В конце праздника по древней традиции в Новосибирске сожгли масленичное чучело и угостили всех гостей блинами с чаем.

Напомним, что 10 февраля наступит Новый год по китайскому календарю. Atas.Info подготовил основные правила и традиции встречи праздника.

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