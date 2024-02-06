Новосибирцы сожгли чучело Масленицы на месяц раньше срока

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Немцы начали праздновать «свою» Масленицу в России 260 лет назад после того, как начали заселять страну по приглашению Екатерины II. Сама традиция берет свое начало со средних веков.
Праздничное торжество в Новосибирском российско-немецкий дом отметили мастер-классами (в том числе, хореографическим от ансамбля «Свободный балет»), живой музыкой от квартета аккордеонисток «Эдельвейс», языковыми викторинами и дегустацией традиционной выпечки. В концертном зале прошла театрализованная программа с участием всех коллективов организации и танцевальной группы «Импульс» из новосибирской прогимназии №1.
«Масленица — прощание с зимой, расставание с негативом. У нас аншлаг, много молодых лиц. И это невозможно переоценить. Уважение к культуре других народов — уважение самого себя, гармония с собой. Спасибо вам за разделение с нами этой радости от встречи весны», — цитирует VN.ru заместителя директора Новосибирского областного российско-немецкого дома Виктора Протоковило.
В конце праздника по древней традиции в Новосибирске сожгли масленичное чучело и угостили всех гостей блинами с чаем.
Напомним, что 10 февраля наступит Новый год по китайскому календарю. Atas.Info подготовил основные правила и традиции встречи праздника.