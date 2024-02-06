Новосибирцы сожгли чучело Масленицы на месяц раньше срока

Праздничное торжество в Новосибирском российско-немецкий дом отметили мастер-классами (в том числе, хореографическим от ансамбля «Свободный балет»), живой музыкой от квартета аккордеонисток «Эдельвейс», языковыми викторинами и дегустацией традиционной выпечки. В концертном зале прошла театрализованная программа с участием всех коллективов организации и танцевальной группы «Импульс» из новосибирской прогимназии №1.