Новосибирский юрист возмутился усыплению собак в Бурятии

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Возмущенные жители уже подали иск в Верховный суд Республики Бурятия. По их мнению, принятый закон является антиконституционным и не соответствует нормам федерального законодательства. Интересы истцов представляет новосибирский юрист Сергей Егоров.
«Появилось понятие „невостребованные животные“. Собаку могут усыпить, если в течение нескольких дней ее никто не забрал. И это делается в пунктах временного содержания. То есть, собак можно убивать», — объяснил юрист precedent.tv.
Судебное заседание по иску намечено на 8 февраля.
Напомним, что неравнодушные новосибирцы скинулись на операцию сбитой автомобилем собаке.