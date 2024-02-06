atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Новосибирский юрист выступил против усыпления собак в Бурятии

Новосибирский юрист возмутился усыплению собак в Бурятии

6 февраля 2024, 12:03
Фото: 1MI
Новосибирский юрист выступил против усыпления собак в Бурятии

Юрист из Новосибирска поддержал иск против эвтаназии собак в Бурятии

В декабре 2023 года Народный Хурал Республики Бурятия принял закон об обращении с безнадзорными животными. В перечень мероприятии включена и эвтаназия.

Возмущенные жители уже подали иск в Верховный суд Республики Бурятия. По их мнению, принятый закон является антиконституционным и не соответствует нормам федерального законодательства. Интересы истцов представляет новосибирский юрист Сергей Егоров.

«Появилось понятие „невостребованные животные“. Собаку могут усыпить, если в течение нескольких дней ее никто не забрал. И это делается в пунктах временного содержания. То есть, собак можно убивать», — объяснил юрист precedent.tv.

Судебное заседание по иску намечено на 8 февраля.

Напомним, что неравнодушные новосибирцы скинулись на операцию сбитой автомобилем собаке.

Скинулись всем домом: новосибирцы оплатили операцию собаке, которую сбила машина
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны районы Новосибирска, где чаще жалуются на бродячих собак Более 1000 новосибирцев покусали собаки — прокуроры подали в суд 27 исковНа нападения бродячих собак в 2023 году пожаловались более 945 новосибирцев
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Суд#Собаки#Иск#Александр Ляхов#Бурятия
Подпишитесь
Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом
Сегодня, 08:40
«Снег должен быть убран!» — работу УК раскритиковал глава Новосибирска
Сегодня, 06:13
Открытие IKEA в Новосибирске откладывается: названы новые сроки
Сегодня, 08:13
В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»
Сегодня, 08:49
Подростков, устроивших разборки в стиле «Слова пацана», задержали в Новосибирске
Сегодня, 07:35
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей
Вчера, 15:46