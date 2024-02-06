«Одинок, но прекрасен»: преподаватель Никиты Кологривого рассказал о своем ученике

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Однако преподаватель новосибирского театрального вуза, руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев считает, что Никита Кологривый вовсе не хочет причинять людям боль. По мнению бывшего преподавателя «звездного» сибиряка, его слова не нужно считать оскорблениями.
«Никита — большой ребенок, он может ляпнуть все, что угодно. Нужно принимать его таким, какой он есть. Не нужно думать, что он кого-то намеренно обидел, это не оскорбление», — рассказал Владимир Зуев Om1.ru.
Подобные высказывания могут объясняться «жесточайшим прошлым». На самом деле Никита Кологривый — очень добрый парень.
«Очень резкий и критичный. Не зря такую роль дали. Говорят, что он жесток, но это очень добрый и проникновенный парень. Он одинок, но прекрасен в своем одиночестве», — высказал мнение Владимир Зуев.
При этом педагог не смотрел «Слово пацана», потому что боится воспоминаний о своем школьном детстве. «У Никиты другая ситуация», — заметил педагог.
Напомним, что неугомонный новосибирец умудрился поссориться с журналистом и телеведущим Александром Гордоном.