«Одинок, но прекрасен»: преподаватель Никиты Кологривого рассказал о своем ученике

Преподаватель театрального вуза из Новосибирска рассказал о Кологривом

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» новосибирский актер Никита Кологривый ощутил «минуту славы». После этого артист стал позволять себе довольно нелестные комментарии о коллегах по цеху. Многие после этого откровенно невзлюбили Кологривого, обвинив в «звездной болезни».