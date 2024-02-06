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Никита Кологривый может хамить из-за непростого прошлого

«Одинок, но прекрасен»: преподаватель Никиты Кологривого рассказал о своем ученике

6 февраля 2024, 09:49
Фото: КиноПоиск
Никита Кологривый может хамить из-за непростого прошлого

Преподаватель театрального вуза из Новосибирска рассказал о Кологривом

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» новосибирский актер Никита Кологривый ощутил «минуту славы». После этого артист стал позволять себе довольно нелестные комментарии о коллегах по цеху. Многие после этого откровенно невзлюбили Кологривого, обвинив в «звездной болезни».

Однако преподаватель новосибирского театрального вуза, руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев считает, что Никита Кологривый вовсе не хочет причинять людям боль. По мнению бывшего преподавателя «звездного» сибиряка, его слова не нужно считать оскорблениями.

«Никита — большой ребенок, он может ляпнуть все, что угодно. Нужно принимать его таким, какой он есть. Не нужно думать, что он кого-то намеренно обидел, это не оскорбление», — рассказал Владимир Зуев Om1.ru.
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Подобные высказывания могут объясняться «жесточайшим прошлым». На самом деле Никита Кологривый — очень добрый парень.

«Очень резкий и критичный. Не зря такую роль дали. Говорят, что он жесток, но это очень добрый и проникновенный парень. Он одинок, но прекрасен в своем одиночестве», — высказал мнение Владимир Зуев.
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При этом педагог не смотрел «Слово пацана», потому что боится воспоминаний о своем школьном детстве. «У Никиты другая ситуация», — заметил педагог.

Напомним, что неугомонный новосибирец умудрился поссориться с журналистом и телеведущим Александром Гордоном.

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