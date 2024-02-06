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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Мужчина убил ребенка

Отчима осудили на 20 лет за убийство 10-летнего пасынка в Новосибирске

6 февраля 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина убил ребенка
В Новосибирске отчим убил своего малолетнего пасынка: ему вынесли приговор. Подробности сообщают в СУ СКР по НСО.

33-летнего жителя Новосибирска признали виновным в истязаниях и убийстве своего пасынка.

По данным следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года новосибирец систематически причинял физические и моральные страдания своему 10-летнему пасынку и своей жене путем избиений. В феврале 2022 года он совершил убийство ребенка, задушив его.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Убийство#Эмилия Губарева#18+
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