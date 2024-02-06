Отчима осудили на 20 лет за убийство 10-летнего пасынка в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
33-летнего жителя Новосибирска признали виновным в истязаниях и убийстве своего пасынка.
По данным следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года новосибирец систематически причинял физические и моральные страдания своему 10-летнему пасынку и своей жене путем избиений. В феврале 2022 года он совершил убийство ребенка, задушив его.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.