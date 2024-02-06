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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

О планах открытия отделов по торговле товарами ИКЕА стало известно в декабре 2023 года

Открытие IKEA в Новосибирске откладывается: названы новые сроки

6 февраля 2024, 08:13
Фото: atas.info
О планах открытия отделов по торговле товарами ИКЕА стало известно в декабре 2023 года
Сроки открытия магазина, в котором будут представлены товары шведского концерна, сдвинуты уже на два месяца вперед относительно первоначальных планов

Открытие магазина «IKEA для дома» ожидается до конца февраля в торговом центре «Кировский рынок» на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

«Открытие планируется в течение месяца. Все зависит от готовности владельцев бизнеса. Мы сами ждем с нетерпением, когда магазин заработает, покупатели тоже об этом постоянно спрашивают. Как только будет известна точная дата, мы обязательно дадим анонс», — сообщили 6 февраля корреспонденту Atas.Info в отделе аренды ТЦ «Кировский рынок».

Первоначально сообщалось, что магазин со шведскими товарами начнет работу в конце декабря 2023 года. Затем было заявлено, что открытие запланировано на конец января 2024. Магазин займет весь второй этаж торгового центра. На площади около 1,5 тысяч квадратных метров будут представлены в основном аксессуары для дома. Это товары, произведенные для азиатского рынка и ввезенные в Россию в рамках так называемого «параллельного импорта».

Еще один отдел с аналогичным названием готовят к открытию в супермаркете «Лента» на Бердском шоссе.

Шведский концерн IKEA остановил розничные продажи в своих российских магазинах в марте 2022 года, а во второй половине лета того же года заявил о полном сворачивании бизнеса в России.

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#Новосибирск#Икеа#Открытие#Магазин#Параллельный импорт
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