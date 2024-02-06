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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Отопление не будет до вечера

Отопление отключат на левом берегу Новосибирска 6 февраля — когда дадут тепло

6 февраля 2024, 04:13
Фото: 1MI
Отопление не будет до вечера

Отопление отключат на левом берегу Новосибирска 6 февраля

Днем 6 февраля на левобережье Новосибирска отключат теплоснабжение в десятках многоквартирных домов из-за профилактических работ.

Отключения произойдут в Ленинском и Кировском районах города. По информации СГК, на улице Петропавловской запланированы работы по профилактике теплосети. В результате этих работ будут отключены 68 многоквартирных домов. Предполагается, что восстановление отопления в этих домах произойдет до 20:00.

Также, согласно данным министерства ЖКХ и энергетики региона, в Кировском районе также планируются профилактические работы на центральном тепловом пункте.

Из-за этого отключат отопление в 23 жилых домах, пяти частных домах и пяти соцобъектах на улицах Оловозаводская, Аникина и Обогатительная. Предполагается, что отопление будет восстановлено до 16:00.

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#Новосибирск#Ремонт#Отопление#Эмилия Губарева#СГК
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