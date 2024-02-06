Отопление отключат на левом берегу Новосибирска 6 февраля — когда дадут тепло

Отключения произойдут в Ленинском и Кировском районах города. По информации СГК, на улице Петропавловской запланированы работы по профилактике теплосети. В результате этих работ будут отключены 68 многоквартирных домов. Предполагается, что восстановление отопления в этих домах произойдет до 20:00.