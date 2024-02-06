Отопление отключат на левом берегу Новосибирска 6 февраля — когда дадут тепло

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Отключения произойдут в Ленинском и Кировском районах города. По информации СГК, на улице Петропавловской запланированы работы по профилактике теплосети. В результате этих работ будут отключены 68 многоквартирных домов. Предполагается, что восстановление отопления в этих домах произойдет до 20:00.
Также, согласно данным министерства ЖКХ и энергетики региона, в Кировском районе также планируются профилактические работы на центральном тепловом пункте.
Из-за этого отключат отопление в 23 жилых домах, пяти частных домах и пяти соцобъектах на улицах Оловозаводская, Аникина и Обогатительная. Предполагается, что отопление будет восстановлено до 16:00.