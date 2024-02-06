Подростков, устроивших разборки в стиле «Слова пацана», задержали в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Новосибирске задержали двух подростков, которые устроили драку в стиле сериала «Слова пацана». Инцидент произошел в Кировском районе на прошлой неделе.
Социальные сети разразились обсуждением после того, как в сети было опубликовано видео, на котором видно, как подростки бьют и оскорбляют сверстника. Парни поставили свою жертву на колени, распылили перцовый баллончик и отрезали часть волос ножом.
По информации источника в правоохранительных органах, против двух подростков возбудили дело по статье — «хулиганство, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».