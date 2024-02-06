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Подростки избили сверстников

Подростков, устроивших разборки в стиле «Слова пацана», задержали в Новосибирске

6 февраля 2024, 07:35
Фото: 1MI
Подростки избили сверстников
В Новосибирске задержали двух подростков, которые избили сверстника и опубликовали видео в соцсетях.

В Новосибирске задержали двух подростков, которые устроили драку в стиле сериала «Слова пацана». Инцидент произошел в Кировском районе на прошлой неделе.

Социальные сети разразились обсуждением после того, как в сети было опубликовано видео, на котором видно, как подростки бьют и оскорбляют сверстника. Парни поставили свою жертву на колени, распылили перцовый баллончик и отрезали часть волос ножом.

По информации источника в правоохранительных органах, против двух подростков возбудили дело по статье — «хулиганство, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».

Обрезали волосы ножом на видео: «скинхеды» избили подростка в Новосибирске
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#Новосибирск#Подростки#Избиение#Эмилия Губарева#Хулиганство#Разборки
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