Проезд ограничат в двух районах Новосибирска — в чем причина, сроки

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
Движение транспорта будет ограничено в двух районах Новосибирска — Центральном и Ленинском. Это связано с проведением ремонта на теплотрассах.
В районе дома №7 на улице Крашенинникова проезжая часть будет перекрыта до 7 февраля. Также до 12 числа дорогу возле здания №69 на улице 1905 года сузят на четыре метра.
Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свои маршруты, сообщили в мэрии.