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Движение транспорта ограничат

Проезд ограничат в двух районах Новосибирска — в чем причина, сроки

6 февраля 2024, 02:23
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Движение транспорта ограничат

Проезд ограничат в двух районах Новосибирска из-за ремонта теплотрасс

В связи с проведением работ по ремонту теплотрасс, движение транспорта в двух районах Новосибирска будет временно ограничено на двух улицах.

Движение транспорта будет ограничено в двух районах Новосибирска — Центральном и Ленинском. Это связано с проведением ремонта на теплотрассах.

В районе дома №7 на улице Крашенинникова проезжая часть будет перекрыта до 7 февраля. Также до 12 числа дорогу возле здания №69 на улице 1905 года сузят на четыре метра.

Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свои маршруты, сообщили в мэрии.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Теплотрассы#Эмилия Губарева#Ограничение движения#Центральный район#Ленинский район
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