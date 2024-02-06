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Детей избил мужчина

Разбил губу, выбил зуб: разгневанный новосибирец избил подростков на катке

6 февраля 2024, 05:39
Фото: СК СК по Новосибирской области
Детей избил мужчина

Дело по факту избиения подростков на катке возбудили в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту избиения подростков на уличном катке в Ленинском районе города.

Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району города расследуют хулиганство. Как сообщили в СУ СКР вечером 3 февраля 2024 года на катке неизвестный мужчина избил нескольких 14-летних подростков. Он ударил детей несколько раз по лицу.

Конфликт произошел из-за того, что в сторону трибун полетела шайба, где сидела семья с ребенком. Разгневанный отец избил мальчишек. Одному парню он разбил губу, выбил зуб и поставил синяк, второму — сломал нос и разбил телефон.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей и участников этого преступления. В ходе расследования проводятся первоначальные действия, а также назначены медицинские экспертизы.

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#Новосибирск#Уголовное дело#Нападение#Подростки#Избиение#Эмилия Губарева#Каток#Хулиганство#Ленинский район
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