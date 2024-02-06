Разбил губу, выбил зуб: разгневанный новосибирец избил подростков на катке

Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району города расследуют хулиганство. Как сообщили в СУ СКР вечером 3 февраля 2024 года на катке неизвестный мужчина избил нескольких 14-летних подростков. Он ударил детей несколько раз по лицу.