Разбил губу, выбил зуб: разгневанный новосибирец избил подростков на катке

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району города расследуют хулиганство. Как сообщили в СУ СКР вечером 3 февраля 2024 года на катке неизвестный мужчина избил нескольких 14-летних подростков. Он ударил детей несколько раз по лицу.
Конфликт произошел из-за того, что в сторону трибун полетела шайба, где сидела семья с ребенком. Разгневанный отец избил мальчишек. Одному парню он разбил губу, выбил зуб и поставил синяк, второму — сломал нос и разбил телефон.
Сейчас правоохранители ищут свидетелей и участников этого преступления. В ходе расследования проводятся первоначальные действия, а также назначены медицинские экспертизы.