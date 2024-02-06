Сколько чашек латте и капучино можно купить на среднюю зарплату в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Напомним, исходя из данных Росстата, средняя зарплата в Новосибирске — 59 тысяч рублей.
«Чаще всего жители крупных городов в течение дня выпивают одну (25%) или две (29%) чашки кофе. Совсем не пьют кофе только 6% жителей миллионников», — сообщили в 2ГИС.
Если каждый день брать по стаканчику кофе, в месяц на напитки из кофеен у любителей латте уйдет 6,3 тысячи рублей (10,63% от зарплаты), у поклонников капучино — 6,2 тысячи рублей (10,44%).
В среднем новосибирцы оценили кофе в местных кофейнях на 4,5 баллов из 5.
Средняя стоимость порции латте в новосибирских заведениях — 210,32 рубля, капучино во всех городах России более популярен, но при этом стоит дешевле. Столица Сибири — не исключение (206,63 рубля).
За год в Новосибирске на 15% стало больше точек по продаже кофе. Классических кофеен прибавилось на 6%.
На карте указаны места концентрации кофеен и точек кофе с самыми высокими оценками от посетителей. Это район улицы Ленина и «Гастрокорт» на на территории Центрального рынка.