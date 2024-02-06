«Снег должен быть убран!» — работу УК раскритиковал глава Новосибирска

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов обрушился с критикой на руководителей управляющих компаний. По его словам, даже небольшое количество выпавшего снега «свело на нет» работу УК по содержанию дворов.
«Мне без разницы, как они это будут делать: механизировано или силами дворников. Это их выбор. Но снег должен быть убран!», — заявил Клемешов, в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 5 февраля.
Глава городской администрации напомнил, что очистка дворов от снега входит в обязательный перечень работ, выполняемых управляющими компаниями. И потребовал от починенных выдавать соответствующие предупреждения предписания тем УК, что манкируют своими обязанностями.
«Ну, а если будут невменяемые — ради бога, давайте запрашивать разрешение у прокуратуры, пойдем считать сосульки, навесы, то, что угрожает жизни и здоровью людей. Но это уже так, в качестве рецепта и аргументации по работе с управляющими компаниями», — добавил Олег Клемешов.
Ранее мы рассказывали о том, что перед главами районов города поставлена задача немедленно очистить тротуары от снега.