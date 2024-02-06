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Очистка дворов входит в обязательный перечень работ УК

«Снег должен быть убран!» — работу УК раскритиковал глава Новосибирска

6 февраля 2024, 06:13
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Очистка дворов входит в обязательный перечень работ УК

Очистить дворы от снега потребовал глава Новосибирска Клемешов

По мнению Олега Клемешова, управляющие компании халатно относятся к очистке дворов. Глава города пригрозил нерадивым жилищникам прокурорскими проверками

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов обрушился с критикой на руководителей управляющих компаний. По его словам, даже небольшое количество выпавшего снега «свело на нет» работу УК по содержанию дворов.

«Мне без разницы, как они это будут делать: механизировано или силами дворников. Это их выбор. Но снег должен быть убран!», — заявил Клемешов, в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 5 февраля.

Глава городской администрации напомнил, что очистка дворов от снега входит в обязательный перечень работ, выполняемых управляющими компаниями. И потребовал от починенных выдавать соответствующие предупреждения предписания тем УК, что манкируют своими обязанностями.

«Ну, а если будут невменяемые — ради бога, давайте запрашивать разрешение у прокуратуры, пойдем считать сосульки, навесы, то, что угрожает жизни и здоровью людей. Но это уже так, в качестве рецепта и аргументации по работе с управляющими компаниями», — добавил Олег Клемешов.

Ранее мы рассказывали о том, что перед главами районов города поставлена задача немедленно очистить тротуары от снега.

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#Новосибирск#Снег#Уборка#Управляющие компании#Дворы
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