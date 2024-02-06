Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом

Кроме того, каждое мероприятие, по его словам, проходит в рамках действующего законодательства, а сама «Подземка» предоставляет только помещение для аренды. Все острые моменты всегда учитываются. «Что до теоретического закрытия. Вы ведь избегаете трамвайных путей, чтобы не быть задавленным? Вот и мы по ним не ходим», — заявил Александр Гинтер.