Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:46
В «Подземке» не раз организовывали концерты, которые после отменяли. Очередным камнем преткновения стал запланированный на 24 марта концерт альтернативного коллектива Полматери. Еще в декабре 2022 года музыкантам не удалось выступить из-за гнева Союза отцов, увидевших в их творчестве пропаганду наркотиков и аморального образа жизни.
«Полматери негативно влияют на нашу молодежь. В их песнях пропагандируется позитивный образ алкоголя и наркотиков, аморального образа жизни. Со сцены постоянно звучит мат. Но их вновь пытаются к нам привезти и транслировать мерзость нашим детям», — возмутился глава организации Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.
По словам общественника, подобное в «Подземке» происходило не раз. Поэтому сейчас общественники готовы предпринять любые меры. Союз требует не только отмены концерта, но и полного прекращения деятельности «Подземки».
«Это самая настоящая сатанинская площадка. Там постоянно выступают коллективы, развращающие молодежь, транслируются псевдоцености. И они считают это нормальным, потому что для них главное — деньги, а не мораль и этика. За бумажки перед ними выступят хоть Полматери, хоть подобные им извращенцы. И если подобное будет происходить и дальше, с этим нужно окончательно разбираться. Или закрывать, или наказывать „рублем“, — подчеркнул Сергей Майоров.
Также глава Союза отцов отметил, что при разговоре хозяин клуба всегда «включал дурака». Подобное произошло и на этот раз. «Было сказано, что репертуар отсмотрен и отцензурен. Что тексты группы прошли экспертизу. Но что это за экспертиза, одобряющая такую мерзость? Посмотрим, что будет дальше», — рассказал Сергей Майоров.
Учредитель лофт-парка «Подземка» Александр Гинтер в беседе с Atas.Info удивился подобному отношению к площадке.
«Многие считают „Подземку“ только площадкой, где выступают музыкальные коллективы. Или даже клубом. Но здесь проходят семинары и конференции, организуются выставки — это культурный центр. И у каждого мероприятия обязательно найдутся недовольные. На Земле все же живет 6 миллиардов людей», — заметил Александр Гинтер в беседе с Atas.Info.
Кроме того, каждое мероприятие, по его словам, проходит в рамках действующего законодательства, а сама «Подземка» предоставляет только помещение для аренды. Все острые моменты всегда учитываются. «Что до теоретического закрытия. Вы ведь избегаете трамвайных путей, чтобы не быть задавленным? Вот и мы по ним не ходим», — заявил Александр Гинтер.
Также предприниматель подтвердил переговоры с Полматери по поводу репертуара.
«Полматери — уже другие Полматери. Без ненормативной лексики, с рецензиями. Заказана экспертиза песен. Если выступят — хорошо. Нет — ребята, простите, но вы нарушаете законодательство России», — рассказал хозяин «Подземки».