В ФОМС рассказали о росте доступности ЭКО по ОМС в 2024 году

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:10
Согласно информации, средний норматив увеличен почти на 3% по сравнению с прошлым годом и составляет 91 478 случаев лечения. Это соответствует показателю «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
Процедура экстракорпорального оплодотворения предоставляется бесплатно для россиян по направлению региональных комиссий в рамках программы ОМС, установленной Минздравом России, пишет rg.ru.
Экстракорпоральное оплодотворение назначается в случае, если другие методы лечения бесплодия оказались неэффективными, и при условии, что женщина способна выносить и родить ребенка. Направление на процедуру выдается после определенного периода лечения в зависимости от возраста женщины.
Направление на экстракорпоральное оплодотворение выдается в женской консультации или центре планирования семьи по месту жительства. После необходимых обследований и диагностики формы бесплодия врачебная комиссия выдает соответствующее направление.
В ФОМС также отмечают, что процедура ЭКО стала более доступной благодаря увеличению финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования. В рамках территориальной программы ОМС с 2013 года проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения, и их число ежегодно растет.
Это важная часть мероприятий по охране здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми, проводимых в 2024 году в рамках Года семьи, объявленного по инициативе президента РФ.