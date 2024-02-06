В ФОМС рассказали о росте доступности ЭКО по ОМС в 2024 году

В ФОМС также отмечают, что процедура ЭКО стала более доступной благодаря увеличению финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования. В рамках территориальной программы ОМС с 2013 года проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения, и их число ежегодно растет.