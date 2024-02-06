В Новосибирске назвали количество пострадавших от аварий на теплосетях квартир

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Власти Новосибирска и энергетики завершили расчет компенсаций за отсутствие тепла у жителей левобережья в результате крупных аварий на магистральных трубопроводах в январе 2024 года.
«Под корректировку попали боле 220 тысяч лицевых счетов», — сообщил глава департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 5 февраля.
По словам Перязева, перерасчет составит от28% до 148% для владельцев квартир, оборудованных приборами учета тепла и от 16% до 69% для собственников, которые такое оборудование не установили.
Ранее мы рассказывали о том, как помощники депутатов и общественники пытаются заработать политические очки на последствиях крупных коммунальных аварий.