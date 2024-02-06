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Две коммунальные аварии потрясли Новосибирск 11 и 17 января

В Новосибирске назвали количество пострадавших от аварий на теплосетях квартир

6 февраля 2024, 05:54
Фото: atas.info
Две коммунальные аварии потрясли Новосибирск 11 и 17 января
Количество людей, которым полагается компенсация за отсутствие отопления, измеряется сотнями тысяч

Власти Новосибирска и энергетики завершили расчет компенсаций за отсутствие тепла у жителей левобережья в результате крупных аварий на магистральных трубопроводах в январе 2024 года.

«Под корректировку попали боле 220 тысяч лицевых счетов», — сообщил глава департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 5 февраля.

Во время разрыва труб кипяток залил городские улицы
Видео: atas.info

По словам Перязева, перерасчет составит от28% до 148% для владельцев квартир, оборудованных приборами учета тепла и от 16% до 69% для собственников, которые такое оборудование не установили.

Ранее мы рассказывали о том, как помощники депутатов и общественники пытаются заработать политические очки на последствиях крупных коммунальных аварий.

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