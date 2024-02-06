В Новосибирске пятилетней девочке удалили паразита из мозга

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как рассказали в учреждении здравоохранения, девочка начала жаловаться на плохое самочувствие в ноябре 2023 года. Сначала врачи диагностировали пневмонию, однако во время обследований выявили странные очаги в легких и головном мозге. К шоку медиков, малышка страдала эхинококкозом, из-за чего в голове образовалась паразитарная киста размером 10 сантиметров.
«Детские хирурги — молодцы, быстро разобрались в происходящем. Мы взяли ребенка в операционную и поставили задачу удалить кисту», — цитирует VN.ru нейрохирурга Новосибирской областной больницы Шалиндера Аула.
Операция длилась несколько часов. При этом кисту удаляли с помощью воды и специальных «акушерских приемов». Сейчас девочка идет на поправку, ей даже сохранили волосы. Стоит отметить, что взрослый человек с кистой в голове уже впал бы в состояние комы.
Напомним, что в Новосибирске спасли женщину с опухолью головного мозга.