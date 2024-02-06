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Updated Сегодня, 13:14

Операция уникальна для НСО

В Новосибирске пятилетней девочке удалили паразита из мозга

6 февраля 2024, 13:00
Фото: 1MI
Операция уникальна для НСО

В Новосибирске дошкольнице удалили паразитарную кисту на головном мозге

В Новосибирске нейрохирурги областной больницы провели уникальную операцию. Пятилетнему ребенку удалили десятисантиметровую кисту, образовавшуюся на головном мозге.

Как рассказали в учреждении здравоохранения, девочка начала жаловаться на плохое самочувствие в ноябре 2023 года. Сначала врачи диагностировали пневмонию, однако во время обследований выявили странные очаги в легких и головном мозге. К шоку медиков, малышка страдала эхинококкозом, из-за чего в голове образовалась паразитарная киста размером 10 сантиметров.

«Детские хирурги — молодцы, быстро разобрались в происходящем. Мы взяли ребенка в операционную и поставили задачу удалить кисту», — цитирует VN.ru нейрохирурга Новосибирской областной больницы Шалиндера Аула.
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Операция длилась несколько часов. При этом кисту удаляли с помощью воды и специальных «акушерских приемов». Сейчас девочка идет на поправку, ей даже сохранили волосы. Стоит отметить, что взрослый человек с кистой в голове уже впал бы в состояние комы.

Напомним, что в Новосибирске спасли женщину с опухолью головного мозга.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Здоровье#Здравоохранение#Операция#Александр Ляхов
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