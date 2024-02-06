В Новосибирске пятилетней девочке удалили паразита из мозга

Операция длилась несколько часов. При этом кисту удаляли с помощью воды и специальных «акушерских приемов». Сейчас девочка идет на поправку, ей даже сохранили волосы. Стоит отметить, что взрослый человек с кистой в голове уже впал бы в состояние комы.