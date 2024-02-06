В Новосибирской области построят мусорный полигон почти за 200 млн рублей

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Концессионное соглашение заключат на 25 лет. Как сообщает издание, по документам инвестиции составят более 193,9 млн рублей. Сюда входят стоимость работ и материалов, исходя их цен, актуальных на первый квартал 2023 года. Размер капитального гранта составит 87,4 млн рублей. Финансовые вложения из бюджета области могут составить от 0 до более 10% от суммы капитального гранта.
«Квант» должен построить полигон за год после заключения соглашения. Полигон займет площадь 15 га. Мощность — 15 тысяч тонн в год.
ООО «Спецзавод „Квант“» зарегистрировано в Новосибирской области в 2009 году. Занимается утилизацией опасных отходов.