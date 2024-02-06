В Новосибирской области построят мусорный полигон почти за 200 млн рублей

Концессионное соглашение заключат на 25 лет. Как сообщает издание, по документам инвестиции составят более 193,9 млн рублей. Сюда входят стоимость работ и материалов, исходя их цен, актуальных на первый квартал 2023 года. Размер капитального гранта составит 87,4 млн рублей. Финансовые вложения из бюджета области могут составить от 0 до более 10% от суммы капитального гранта.