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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:09

В Новосибирской области построят мусорный полигон почти за 200 млн рублей

В Новосибирской области построят мусорный полигон почти за 200 млн рублей

6 февраля 2024, 04:05
Фото: 1MI
В Болотнинском районе Новосибирской области спецзавод «Квант» построит полигон ТКО за 194 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь». Новосибирское ООО стало единственным участником конкурса по выбору концессионера.

Концессионное соглашение заключат на 25 лет. Как сообщает издание, по документам инвестиции составят более 193,9 млн рублей. Сюда входят стоимость работ и материалов, исходя их цен, актуальных на первый квартал 2023 года. Размер капитального гранта составит 87,4 млн рублей. Финансовые вложения из бюджета области могут составить от 0 до более 10% от суммы капитального гранта.

«Квант» должен построить полигон за год после заключения соглашения. Полигон займет площадь 15 га. Мощность — 15 тысяч тонн в год.

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ООО «Спецзавод „Квант“» зарегистрировано в Новосибирской области в 2009 году. Занимается утилизацией опасных отходов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Инвестиции#ТКО#Мусорный полигон#Алёна Рогонова#Спецзавод Квант#Концессионер#Опасные отходы
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