«Зашел не в ту дверь»: Киркоров после «голой вечеринки» потерял любовь новосибирцев

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Как напоминают «Новые Известия», Филипп Киркоров прибыл в клуб «Мутабор» с цветами для Анастасии Ивлеевой. Утверждается, что артист был в прозрачном одеянии, под котором были черные шорты. Однако позже Киркоров заявил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, что якобы не ожидал увидеть подобного эпатажа.
«Я просто пообещал Насте, что приду к ней. Пригласила на новогодний бал. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. А потом я увидел это…. И говорю Кате, помощнице: бэкстейдж и цветы. И на выход», — рассказал Филипп Киркоров.
После разрастания скандала до масштабов всероссийского Филипп Киркоров вместе с Димой Биланом и Лолитой Милявской (с которыми он сфотографировался на «голой вечеринке») извинился перед россиянами.
«В жизни каждого человека бывают моменты, когда вошел не в ту дверь. Я осознаю совершенную мной ошибку. Артист моего масштаба, народный артист не должен с такой безответственностью подбирать мероприятия. Меньше всего я хочу, чтобы подобные события и оплошности стали причиной ограничения моего творчества в России — где я существую как артист и как гражданин», — заявил Киркоров в видеообращении в социальных сетях.
Однако публичные извинения мало помогли артисту. Всего за три месяца Филипп Киркоров стал персоной нон-грата.
Страдания Филиппа Киркорова начались с «вырезания» из новогодних шоу. Канал ТНТ заменил артиста в мюзикле «Иван Васильевич меняет все!» на звезду «Слова пацана», новосибирца Никиту Кологривого. Не появился поп-певец и на других каналах — исключением стало сокращенное присутствие в «Маске» на НТВ. Венцом всего стала рокировка Киркорова в «Зимнем Show» на Live Арене в Москве 1 января на Хабиба.
Вполне возможно, что премия «Золотой граммофон», намеченная на 25 февраля в Санкт-Петербурге, тоже пройдет без Киркорова. Кроме того, певца могут лишить звания народного артиста Российской Федерации за неподобающее поведение, а налоговики потребовали уплаты 7 миллионов рублей задолженности.
Сейчас Филипп Киркоров находится за границей. В частности, музыкант выступал в Дубае перед русскоязычной аудиторией, а в США посетил концерт Мадонны. Что планирует предпринять «король», чья звезда, похоже, закатывается, пока неизвестно.