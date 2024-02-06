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Филипп Киркоров теряет любовь и уважение со стороны публики и власти

«Зашел не в ту дверь»: Киркоров после «голой вечеринки» потерял любовь новосибирцев

6 февраля 2024, 08:42
Фото: ВК / Официальная страница Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров теряет любовь и уважение со стороны публики и власти

Цензура и налоги: «Голая вечеринка» печально закончилась для Киркорова

В скандально известной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой умудрился принять участие «король эстрады» Филипп Киркоров. Позже певец оправдывался и приносил извинения, однако это пока мало ему помогло.

С чего все началось

Как напоминают «Новые Известия», Филипп Киркоров прибыл в клуб «Мутабор» с цветами для Анастасии Ивлеевой. Утверждается, что артист был в прозрачном одеянии, под котором были черные шорты. Однако позже Киркоров заявил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, что якобы не ожидал увидеть подобного эпатажа.

«Я просто пообещал Насте, что приду к ней. Пригласила на новогодний бал. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. А потом я увидел это…. И говорю Кате, помощнице: бэкстейдж и цветы. И на выход», — рассказал Филипп Киркоров.
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После разрастания скандала до масштабов всероссийского Филипп Киркоров вместе с Димой Биланом и Лолитой Милявской (с которыми он сфотографировался на «голой вечеринке») извинился перед россиянами.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда вошел не в ту дверь. Я осознаю совершенную мной ошибку. Артист моего масштаба, народный артист не должен с такой безответственностью подбирать мероприятия. Меньше всего я хочу, чтобы подобные события и оплошности стали причиной ограничения моего творчества в России — где я существую как артист и как гражданин», — заявил Киркоров в видеообращении в социальных сетях.

Однако публичные извинения мало помогли артисту. Всего за три месяца Филипп Киркоров стал персоной нон-грата.

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Чем закончилось

Страдания Филиппа Киркорова начались с «вырезания» из новогодних шоу. Канал ТНТ заменил артиста в мюзикле «Иван Васильевич меняет все!» на звезду «Слова пацана», новосибирца Никиту Кологривого. Не появился поп-певец и на других каналах — исключением стало сокращенное присутствие в «Маске» на НТВ. Венцом всего стала рокировка Киркорова в «Зимнем Show» на Live Арене в Москве 1 января на Хабиба.

Вполне возможно, что премия «Золотой граммофон», намеченная на 25 февраля в Санкт-Петербурге, тоже пройдет без Киркорова. Кроме того, певца могут лишить звания народного артиста Российской Федерации за неподобающее поведение, а налоговики потребовали уплаты 7 миллионов рублей задолженности.

Сейчас Филипп Киркоров находится за границей. В частности, музыкант выступал в Дубае перед русскоязычной аудиторией, а в США посетил концерт Мадонны. Что планирует предпринять «король», чья звезда, похоже, закатывается, пока неизвестно.

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