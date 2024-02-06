«Зашел не в ту дверь»: Киркоров после «голой вечеринки» потерял любовь новосибирцев

Страдания Филиппа Киркорова начались с «вырезания» из новогодних шоу. Канал ТНТ заменил артиста в мюзикле «Иван Васильевич меняет все!» на звезду «Слова пацана», новосибирца Никиту Кологривого. Не появился поп-певец и на других каналах — исключением стало сокращенное присутствие в «Маске» на НТВ. Венцом всего стала рокировка Киркорова в «Зимнем Show» на Live Арене в Москве 1 января на Хабиба.