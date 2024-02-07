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Хирурга убили на набережной

Бастрыкин потребовал отчитаться об убийстве хирурга в Новосибирске

7 февраля 2024, 01:41
Фото: 1MI
Хирурга убили на набережной
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует отчета расследования судебного процесса по убийству хирурга в Новосибирске.

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета (СК) России, запросил отчет о судебном решении по делу об убийстве хирурга из Новосибирска.

Ранее сообщалось, что 15 мая 2022 года в жилом комплексе «Марсель» в Новосибирске было совершено убийство врача Романа Бондарчука. Следствие считало причастным к содеянному двоих мужчин. По данным дела, между ними возник конфликт, который перерос в драку с использованием ножей.

В настоящее время Александр Бастрыкин поручил Евгению Долгалеву, руководителю СК России в Новосибирской области, представить отчет о том, какие доказательства были собраны в ходе расследования и каким образом было принято судебное решение.

Напомним, ранее суд освободил обвиняемых, назначив одному условный срок, а второго полностью оправдав.

Суд освободил обвиняемых в убийстве хирурга в ЖК «Марсель» в Новосибирске
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