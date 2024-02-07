Бастрыкин потребовал отчитаться об убийстве хирурга в Новосибирске

Ранее сообщалось, что 15 мая 2022 года в жилом комплексе «Марсель» в Новосибирске было совершено убийство врача Романа Бондарчука. Следствие считало причастным к содеянному двоих мужчин. По данным дела, между ними возник конфликт, который перерос в драку с использованием ножей.