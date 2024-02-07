Белоусов: За 2 года было использовано свыше 4 млн сервисов платформы МСП. РФ

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что основой адресного подбора мер является цифровой профиль, который на платформе МСП.РФ запустили в декабре 2022 года. За прошедшие два года данные профиля использовались для получения услуг и мер поддержки через цифровую платформу свыше 150 тысяч раз. Более 14 тысяч предпринимателей воспользовались функционалом профиля. По словам Исаевича, инструменты и контент цифровой платформы постоянно совершенствуются. Для этого Корпорация МСП использует обратную связь с представителями бизнес-сообщества, включая результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ.