Белоусов: За 2 года было использовано свыше 4 млн сервисов платформы МСП. РФ

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Из них в 2023 году — более 2,9 миллиона раз. При этом за прошлый год выросла частота использования сервисов платформы одним пользователем свыше чем на 30%.
По словам Белоусова, цифровая платформа МСП.РФ за два года работы стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего предпринимательства с государством, получения мер поддержки и обратной связи. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано уже свыше 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество увеличилось в два раза, пишет РИА Новости.
Среди основных достижений платформы МСП.РФ за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Теперь система позволяет определять приоритетные меры для каждого пользователя, предлагать их в индивидуальном порядке и указывать список стоп-факторов, по которым поддержка на данный момент недоступна.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что основой адресного подбора мер является цифровой профиль, который на платформе МСП.РФ запустили в декабре 2022 года. За прошедшие два года данные профиля использовались для получения услуг и мер поддержки через цифровую платформу свыше 150 тысяч раз. Более 14 тысяч предпринимателей воспользовались функционалом профиля. По словам Исаевича, инструменты и контент цифровой платформы постоянно совершенствуются. Для этого Корпорация МСП использует обратную связь с представителями бизнес-сообщества, включая результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ.
В 2023 году количество самозанятых пользователей МСП.РФ увеличилось в два раза, а количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло более чем на 70%. Предприниматели, занятые в сфере торговли, продолжают проявлять большой интерес к цифровой платформе. На втором месте находится бизнес из сферы обрабатывающих производств, количество представителей которого на МСП.РФ выросло в 1,7 раза.
В два раза увеличилось число пользователей платформы из других сфер, включая строительство, транспортировку и хранение, гостиницы и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и соцуслуги.
Бизнесу из всех 89 регионов доступно на МСП.РФ свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.