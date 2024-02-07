Экипаж ГИБДД с мигалками сопроводил женщину до роддома в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Все произошло 5 февраля утром. Мужчина и его жена торопились в роддом. Во время поездки у женщины начались сильные схватки. Их автомобиль застрял в пробке, и навигатор показывал, что до больницы ещё 50 минут езды.
На своём пути они увидели экипаж ГИБДД и попросили помочь в сопровождении. Офицеры немедленно отреагировали и помогли им.
Счастливый отец радостно поделился в соцсетях новостью о рождении сына, а также выразил свою благодарность 102-му экипажу ГИБДД.