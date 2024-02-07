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Семье помогли добраться до больницы

Экипаж ГИБДД с мигалками сопроводил женщину до роддома в Новосибирске

7 февраля 2024, 03:12
Фото: 1MI
Семье помогли добраться до больницы
Новосибирец попал в пробку вместе с его супругой, которая ехала рожать ребенка. Госавтоинспекторы сопроводили автомобиль до больницы.

Все произошло 5 февраля утром. Мужчина и его жена торопились в роддом. Во время поездки у женщины начались сильные схватки. Их автомобиль застрял в пробке, и навигатор показывал, что до больницы ещё 50 минут езды.

На своём пути они увидели экипаж ГИБДД и попросили помочь в сопровождении. Офицеры немедленно отреагировали и помогли им.

Счастливый отец радостно поделился в соцсетях новостью о рождении сына, а также выразил свою благодарность 102-му экипажу ГИБДД.

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#Новосибирск#Пробки#Эмилия Губарева#Роддом
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