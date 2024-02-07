ФОМС будет помогать вести работу фонду «Круг добра» помощи детям с тяжелыми болезнями

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Соглашение о сотрудничестве подразумевает масштабирование совместной работы двух сторон в целях защиты прав в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Фонды начнут реализовывать новые проекты, направленные на модернизацию медицинских аспектов жизни детей с тяжелыми заболеваниями.
Так, в документе прописана совместная работа по просвещению семей о функциях фонда «Круг добра» относительно обеспечения и финансирования лечения детей, координации правовых отношений, связанных с обязательным медстрахованием детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, организацией диалога между семьями, представителями органов исполнительной власти и медучреждений, пишут РИА Новости.
Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин подчеркивает, что реализация мер поддержки, прописанных в данном соглашении, стартует в скором времени. Он считает, что от слаженности работы ФОМС и фонда «Круг добра» зависит успешность диагностики заболеваний и дальнейшее оказание им медицинской помощи, включая и обеспечение лекарственными препаратами.
Согласно его комментарию, с прошлого года в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи входит расширенный неонатальный скрининг — исследования на наличие 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у младенцев.
Наступивший год объявлен президентом России Годом семьи. Власти РФ сформировали комплекс наиболее актуальных в 2024 году мероприятий, к которым относится и охрана здоровья россиян репродуктивного возраста, семей с детьми.
Стоит иметь в виду, что функционал программы предоставляемых государством гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год удалось увеличить. Например, по такому направлению, как высокотехнологичная медпомощь, в программе госгарантий добавлено дополнительное финансирование и нормативы объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). На 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% превышает количество обеспеченных государством процедур прошлого года.