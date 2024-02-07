ФОМС будет помогать вести работу фонду «Круг добра» помощи детям с тяжелыми болезнями

Стоит иметь в виду, что функционал программы предоставляемых государством гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год удалось увеличить. Например, по такому направлению, как высокотехнологичная медпомощь, в программе госгарантий добавлено дополнительное финансирование и нормативы объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). На 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% превышает количество обеспеченных государством процедур прошлого года.