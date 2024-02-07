Концерты Лолиты в российских регионах отменяют один за другим

Милявская, как и многие другие артисты, собиралась много работать в новогодние праздники, активно участвуя в корпоративах и других мероприятиях. После Нового года Лолита планировала отправиться в тур по российским городам. Но концерты певицы начали отменять, называя причиной бойкота посещение ею «голой» вечеринки, которую в конце декабря блогер Анастасия Ивлеева затеяла в Москве.