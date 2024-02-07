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Published Сегодня, 17:55

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Концерты Лолиты в российских регионах отменяют один за другим

Концерты Лолиты в российских регионах отменяют один за другим

7 февраля 2024, 17:55
Фото: vk.com/lolitasu
В конце прошлого года Лолита Милявская активно готовилась к туру по регионам России. Но певице пришлось изменить планы. После участия в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» выступления звезды начали отменять.

Милявская, как и многие другие артисты, собиралась много работать в новогодние праздники, активно участвуя в корпоративах и других мероприятиях. После Нового года Лолита планировала отправиться в тур по российским городам. Но концерты певицы начали отменять, называя причиной бойкота посещение ею «голой» вечеринки, которую в конце декабря блогер Анастасия Ивлеева затеяла в Москве.

Как сообщает newia.ru, из рабочего графика звезды исчезли выступления во многих городах Подмосковья. Концертный тур Лолиты по Сибири и Уралу также остается под вопросом. На отмене выступления певицы в Тюмени активно настаивает общественность.

Сама же Лолита заверяет, что на неоднозначное мероприятие она явилась с целью расслабиться и повеселиться, поскольку к концу года чувствовала усталость. Также Милявская отметила, что вечеринка была заявлена в формате «выставки», из-за чего многие участники согласились прийти.

Лолита подчеркнула, что мероприятие носило шуточный, а не сексуальный характер.

Очевидные негативные финансовые последствия необычного отдыха вовсе не сломили певицу. Лолита не унывает и собирается заниматься домом и садом.

#Концерты#Знаменитости#Все материалы авторов
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