Коттедж новосибирского академика Асеева вернули в госсобственность

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В госсобственность недвижимость на улице Мальцева, 16 вернули по решению суда. Как сообщает издание «Родные берега», там по-прежнему живет Александр Асеев. Пока неизвестно, будут ли приняты меры по выселению академика.
Три года назад этот дом стал причиной начала уголовного дела в отношении Асеева. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве крупных размеров. Академика обвинили в незаконном получении коттеджа, который он оформил на свое имя для своей дочери, проживающей во Франции.
В июне 2023 года Советский районный суд вынес приговор Асееву: ему было назначено условное наказание в виде четырех лет и штраф в размере полумиллиона рублей.