Коттедж новосибирского академика Асеева вернули в госсобственность

Три года назад этот дом стал причиной начала уголовного дела в отношении Асеева. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве крупных размеров. Академика обвинили в незаконном получении коттеджа, который он оформил на свое имя для своей дочери, проживающей во Франции.