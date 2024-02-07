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Асеев живет в коттедже

Коттедж новосибирского академика Асеева вернули в госсобственность

7 февраля 2024, 05:09
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Асеев живет в коттедже
Коттедж академика Асеева в Академгородке Новосибирска вернули в государственную собственность после трехлетнего судебного разбирательства.

В госсобственность недвижимость на улице Мальцева, 16 вернули по решению суда. Как сообщает издание «Родные берега», там по-прежнему живет Александр Асеев. Пока неизвестно, будут ли приняты меры по выселению академика.

Три года назад этот дом стал причиной начала уголовного дела в отношении Асеева. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве крупных размеров. Академика обвинили в незаконном получении коттеджа, который он оформил на свое имя для своей дочери, проживающей во Франции.

В июне 2023 года Советский районный суд вынес приговор Асееву: ему было назначено условное наказание в виде четырех лет и штраф в размере полумиллиона рублей.

Новосибирский академик Асеев выплатил полумиллионный штраф за мошенничество
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#Новосибирск#Суд#Академгородок#Мошенничество#Уголовное дело#Приговор#Штраф#Эмилия Губарева#Коттедж#Александр Асеев
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