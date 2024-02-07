atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Женщина будет ждать его из тюрьмы 20 лет

«Люблю тебя, зая»: в Новосибирске мать простила мужу убийство 10-летнего сына

7 февраля 2024, 03:59
Фото: Новосибирский областной суд
Женщина будет ждать его из тюрьмы 20 лет

Мать простила мужу убийство 10-летнего сына в Новосибирске

В Новосибирске отчим Иван Колесов* был осужден на 20 лет лишения свободы за убийство 10-летнего пасынка. Мать мальчика горюет из-за того, что ее мужа посадили. Она простила ему убийство сына и намерена ждать возлюбленного из колонии.

Иван и Светлана* поженились в августе 2021 года. У женщины уже был сын от первого брака — Андрей*. Родные сибирячки говорили, что новый муж ей не пара. Он вел себя агрессивно, часто колотил жену, не любил ее родственников, друзей, коллег. Молодая пара стала изолироваться от окружающего мира и почти не выходила из дома.

― Мы ― нормальная семья. У нас все хорошо, мы любим друг друга. Не лезьте к нам и отстаньте, ― грубо отшивала сибирячка всех, кто интересовался ее жизнью.

За дверью их съемной квартиры происходили ужасные вещи. Соседи постоянно слышали оры и крики ребенка и женщины. Полицию вызывали, но дверь так никто и не открыл. Иван не любил своего пасынка и всячески издевался над ним практически год, пытаясь «воспитывать». Мальчик часто пропускал школу из-за побоев, но все тщательно скрывалось, пишет Infopro54.

Мужчина убил ребенкаМужчина убил ребенка
Мужчина убил ребенка
Фото: Новосибирский областной суд

6 февраля 2022 года Светлана и Иван вызвали скорую помощь для Андрея. Медики пытались спасти его в больнице, но безуспешно. В то время Иван рассказывал соседям, что мальчик упал с горки, а жена заявляла, что он подрался с другими детьми. В итоге женщина призналась следователям, что убил ее сына — любимый муж. Выяснилось, что ребенка задушили. На его теле обнаружили побои. Следствие шло больше года, а о своем признании сибирячка жалела много раз. Она отказывалась от показаний, защищала мужа, кричала в суде, что любит его, писала письма. «Я люблю тебя, зая» стало шокирующей фразой для общественности.

Однако 6 февраля Новосибирский областной суд вынес приговор Ивану Колесову. Его признали виновным в истязаниях и убийстве пасынка. Новосибирцу дали 20 лет колонии и компенсацию в 1,5 млн рублей, который он выплатит бабушке, потерявшей внука. Светлана слушала приговор со слезами на глазах. Она до последнего надеялась на освобождение своего мужа.

имена изменены*

Отчима осудили на 20 лет за убийство 10-летнего пасынка в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Отчим сел пожизненно за убийство пасынка в Новосибирске – матери дали 14 летВ Новосибирске отчим получил 6 лет колонии за истязания 9-летнего пасынкаВ Новосибирске мужчину обвинили в избиении 13-летнего пасынка
#Общество#Криминал#Новосибирск#Дети#Суд#Убийство#Приговор#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом
Вчера, 08:40
В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»
Вчера, 08:49
«Одинок, но прекрасен»: преподаватель Никиты Кологривого рассказал о своем ученике
Вчера, 09:49
Крупный застройщик хочет запатентовать имя новосибирского блогера — кому это выгодно
Вчера, 11:03
«Снег должен быть убран!» — работу УК раскритиковал глава Новосибирска
Вчера, 06:13
Открытие IKEA в Новосибирске откладывается: названы новые сроки
Вчера, 08:13