«Люблю тебя, зая»: в Новосибирске мать простила мужу убийство 10-летнего сына

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Иван и Светлана* поженились в августе 2021 года. У женщины уже был сын от первого брака — Андрей*. Родные сибирячки говорили, что новый муж ей не пара. Он вел себя агрессивно, часто колотил жену, не любил ее родственников, друзей, коллег. Молодая пара стала изолироваться от окружающего мира и почти не выходила из дома.
― Мы ― нормальная семья. У нас все хорошо, мы любим друг друга. Не лезьте к нам и отстаньте, ― грубо отшивала сибирячка всех, кто интересовался ее жизнью.
За дверью их съемной квартиры происходили ужасные вещи. Соседи постоянно слышали оры и крики ребенка и женщины. Полицию вызывали, но дверь так никто и не открыл. Иван не любил своего пасынка и всячески издевался над ним практически год, пытаясь «воспитывать». Мальчик часто пропускал школу из-за побоев, но все тщательно скрывалось, пишет Infopro54.
6 февраля 2022 года Светлана и Иван вызвали скорую помощь для Андрея. Медики пытались спасти его в больнице, но безуспешно. В то время Иван рассказывал соседям, что мальчик упал с горки, а жена заявляла, что он подрался с другими детьми. В итоге женщина призналась следователям, что убил ее сына — любимый муж. Выяснилось, что ребенка задушили. На его теле обнаружили побои. Следствие шло больше года, а о своем признании сибирячка жалела много раз. Она отказывалась от показаний, защищала мужа, кричала в суде, что любит его, писала письма. «Я люблю тебя, зая» стало шокирующей фразой для общественности.
Однако 6 февраля Новосибирский областной суд вынес приговор Ивану Колесову. Его признали виновным в истязаниях и убийстве пасынка. Новосибирцу дали 20 лет колонии и компенсацию в 1,5 млн рублей, который он выплатит бабушке, потерявшей внука. Светлана слушала приговор со слезами на глазах. Она до последнего надеялась на освобождение своего мужа.
имена изменены*