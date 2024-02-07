«Люблю тебя, зая»: в Новосибирске мать простила мужу убийство 10-летнего сына

6 февраля 2022 года Светлана и Иван вызвали скорую помощь для Андрея. Медики пытались спасти его в больнице, но безуспешно. В то время Иван рассказывал соседям, что мальчик упал с горки, а жена заявляла, что он подрался с другими детьми. В итоге женщина призналась следователям, что убил ее сына — любимый муж. Выяснилось, что ребенка задушили. На его теле обнаружили побои. Следствие шло больше года, а о своем признании сибирячка жалела много раз. Она отказывалась от показаний, защищала мужа, кричала в суде, что любит его, писала письма. «Я люблю тебя, зая» стало шокирующей фразой для общественности.