Масленица 2024: когда жечь чучело и печь блины

Во время Масленицы люди веселятся, пекут блины, устраивают гулянья и сжигают чучело, символизирующее прощание с зимой. Каждый день недели Масленицы имеет свои традиции и обычаи. В понедельник свекор и свекровь отправляли невестку к ее родителям, а вечером сами приходили туда же. Первый блин принято было отдавать бедным. Во вторник устраивали смотрины, женихи выбирали невест и сватались к ним. Свадьбу, в случае согласия, играли после Пасхи. В среду зять ходил к теще на блины, а в четверг люди прекращали любые хозяйственные работы и начинали настоящее торжество: гуляли, пели, водили хороводы. В пятницу к зятю в гости приходила теща, а суббота посвящалась родственникам мужа, когда молодые невестки приглашали в гости. Воскресенье называли прощенным, и в этот день люди просили прощения друг у друга за все обиды, нанесенные друг другу в течение года. Вечером торжественно сжигали чучело Масленицы.