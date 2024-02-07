atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

На станции метро «Заельцовская» подросток скинул мужчину с лестницы

На станции метро «Заельцовская» подросток скинул мужчину с лестницы

7 февраля 2024, 03:48
Фото: Новосибирский паблик
На станции метро «Заельцовская» подросток столкнул мужчину с лестницы. От удара пострадавший кубарем полетел вниз. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

На кадрах один из участников конфликта толкает оппонента с лестница, ведущей к выходу из метро. Мужчина «собирает» все ступени, в итоге к нему подходят пассажиры. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Подробностей у источника видео получить не удалось.

Видео: Новосибирский паблик

В Новосибирске двое хулиганов избили молодого парня, когда он гулял с девушкой.

Также в Новосибирской области мужчина избил знакомую и ее возлюбленного. Ему дали три года «строгача» за удар пяткой в лицо.

Читайте также:
Разбил губу, выбил зуб: разгневанный новосибирец избил подростков на каткеОбрезали волосы ножом на видео: «скинхеды» избили подростка в НовосибирскеСтаршеклассник избил из-за денег 13-летнего подростка в новосибирской школе
#Происшествия#Видео#Новосибирск#Метро#Инцидент#Лестница#Пострадавший#Подросток#Алёна Рогонова#Заельцовская
Подпишитесь
Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом
Вчера, 08:40
В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»
Вчера, 08:49
«Одинок, но прекрасен»: преподаватель Никиты Кологривого рассказал о своем ученике
Вчера, 09:49
Крупный застройщик хочет запатентовать имя новосибирского блогера — кому это выгодно
Вчера, 11:03
«Снег должен быть убран!» — работу УК раскритиковал глава Новосибирска
Вчера, 06:13
Открытие IKEA в Новосибирске откладывается: названы новые сроки
Вчера, 08:13