На станции метро «Заельцовская» подросток скинул мужчину с лестницы

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
На кадрах один из участников конфликта толкает оппонента с лестница, ведущей к выходу из метро. Мужчина «собирает» все ступени, в итоге к нему подходят пассажиры. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Подробностей у источника видео получить не удалось.
В Новосибирске двое хулиганов избили молодого парня, когда он гулял с девушкой.
Также в Новосибирской области мужчина избил знакомую и ее возлюбленного. Ему дали три года «строгача» за удар пяткой в лицо.