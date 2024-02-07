Новосибирские следователи опровергли информацию о мертвом мальчике в плавках

Тело сибиряка обнаружили в 20.00 вечера. Но уже через два часа стало известно о новой трагедии. На том же месте могли найти труп двенадцатилетнего мальчика в одном нижнем белье. Как рассказала очевидец Сиб.фм, на ее глазах ребенка упаковали в черный пакет и увезли в морг.