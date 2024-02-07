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Следователи опровергли слухи о гибели подростка

Новосибирские следователи опровергли информацию о мертвом мальчике в плавках

7 февраля 2024, 08:21
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Следователи опровергли слухи о гибели подростка

Новосибирский СК не подтвердил слухи о погибшем подростке на Широкой

Вечером 6 февраля на улице Широкой, 1 был обнаружен мужчина без признаков жизни. Причины смерти на данный момент пока неизвестны. Позже появилась информация об обнаружении тела мальчика в одном нижнем белье.

Сообщение о гибели мужчины изначально появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Под окнами дома Широкая, 1 лежит мужчина. Полиция на месте», — указано в посте.

Тело сибиряка обнаружили в 20.00 вечера. Но уже через два часа стало известно о новой трагедии. На том же месте могли найти труп двенадцатилетнего мальчика в одном нижнем белье. Как рассказала очевидец Сиб.фм, на ее глазах ребенка упаковали в черный пакет и увезли в морг.

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Однако в СУ СКР по Новосибирской области информацию не подтвердили.

«По факту гибели мужчины на Широкой, 1 проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Информации по несовершеннолетнему не имеется. Возможно, это фейк», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Елена Коновалова.
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