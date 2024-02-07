Новосибирские следователи опровергли информацию о мертвом мальчике в плавках

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Сообщение о гибели мужчины изначально появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Под окнами дома Широкая, 1 лежит мужчина. Полиция на месте», — указано в посте.
Тело сибиряка обнаружили в 20.00 вечера. Но уже через два часа стало известно о новой трагедии. На том же месте могли найти труп двенадцатилетнего мальчика в одном нижнем белье. Как рассказала очевидец Сиб.фм, на ее глазах ребенка упаковали в черный пакет и увезли в морг.
Однако в СУ СКР по Новосибирской области информацию не подтвердили.
«По факту гибели мужчины на Широкой, 1 проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Информации по несовершеннолетнему не имеется. Возможно, это фейк», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Елена Коновалова.
Напомним, что в Новосибирске скончалась девочка, упавшая с семнадцатого этажа.